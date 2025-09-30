Muere George Smoot, ganador del Nobel que investigó los orígenes del universo

Berkeley — El doctor George Smoot, ganador del Premio Nobel que llevó a cabo una investigación pionera sobre los orígenes del universo durante una larga carrera en la Universidad de California en Berkeley y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, ha fallecido, informó la escuela. Tenía 80 años.

Smoot murió el 18 de septiembre en París de un ataque al corazón, según un comunicado emitido el lunes por la UC Berkeley.

Junto con John Mather, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, Smoot ganó el Premio Nobel de Física de 2006 por encontrar la radiación de fondo que finalmente fijó la teoría del Big Bang, la idea de que el universo nació en una rápida expansión cósmica hace unos 14,000 millones de años.

El nativo de Florida obtuvo un doctorado en física de partículas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1970. Pronto se unió al Laboratorio de Berkeley, “donde pasó una distinguida carrera descubriendo los secretos del universo”, escribió el director del laboratorio, Mike Witherell, en un tributo.

En el laboratorio, George dirigió un equipo de investigación que produjo mapas detallados del universo infantil.

“Revelaron un patrón de minúsculas variaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, luz relicta de hace miles de millones de años. Esas primeras y diminutas fluctuaciones se convirtieron en las galaxias que observamos hoy”, escribió Witherell. Fue esa investigación la que llevó a Smoot y Mather a ganar el Premio Nobel.

Utilizó $500,000 de su dinero del Nobel para lanzar el Centro de Física Cosmológica de Berkeley en la UC Berkeley. Viajó por el mundo después de retirarse del Laboratorio de Berkeley en 2014, y se interesó mucho en el cambio climático.

Smoot también apareció como él mismo, dos veces, en la exitosa comedia de situación de la CBS “The Big Bang Theory”, incluso en un episodio en el que dio una conferencia en un simposio de física ficticio. En 2009 ganó el primer premio en el programa de juegos de Fox TV “Are You Smarter Than A 5th Grader?”

Smoot también enseñó en el Laboratorio de Astropartículas y Cosmología de París.

“Lo recordaremos como un personaje más grande que la vida, con una amplia gama de intereses más allá de los descubrimientos por los que es más conocido”, dijo el Laboratorio APC en un tributo en línea.