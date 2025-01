“No sabemos qué vamos a hacer”: cancelación de la aplicación “CBP One” deja a miles de migrantes varados en México

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), anunció el lunes que la aplicación CBP One, que apenas esta mañana seguía en operaciones, ya no sería utilizada para permitir el ingreso de migrantes, luego de que el servicio facilitó la entrada de casi 1 millón de personas desde enero de 2023.

Eso fue todo. No había forma de apelar, y nadie con quién hablar.

La app de CBP One ha sido extremadamente popular, especialmente entre los venezolanos, cubanos, haitianos y mexicanos. Ahora, todos ellos estaban varados en la frontera con Estados Unidos o en otras partes del territorio mexicano.

Las personas que tenían cita por la mañana pasaron según lo programado. Andrum Román, un venezolano de 28 años, fue parte del último grupo que cruzó la frontera con una cita de CBP One en Ciudad Juárez, del otro lado del río Bravo con El Paso, Texas.

Por la tarde, la app ya no servía.

CBP One es prácticamente un sistema de lotería que otorga 1,450 citas al día en uno de ocho cruces fronterizos. Las personas entran a Estados Unidos bajo un permiso condicional, un poder presidencial que el exmandatario Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente desde que se introdujo la medida en 1952.

La desaparición de CBP One se combina con el regreso de la política de “Permanecer en México”, un remanente del primer mandato de Trump que obligó a unos 70,000 solicitantes de asilo a esperar en México a que llegara su fecha de audiencia en una corte de inmigración de Estados Unidos.

Matthew Hudak, quien el año pasado se retiró como subdirector de la Patrulla Fronteriza, dijo que la desaparición de CBP One podría alentar a las personas a cruzar ilegalmente. Para que esto sea efectivo, debe ir acompañado de algo como “Permanecer en México”, afirmó..

“El mensaje con el cierre de CBP One es básicamente, ‘Oye, no vamos a permitir que te presentes; la puerta no va a estar abierta’. Para que eso tenga sentido, debe haber algún nivel de consecuencia si evitas cualquier medio legal y lo haces ilegalmente”, explicó.