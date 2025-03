“No se pueden hacer predicciones”: las dudas cruciales que plantea el regreso del Papa al Vaticano

El Papa ya está en casa , en la residencia de Santa Marta, donde la suite 201 del segundo piso donde vive -acondicionada para esta nueva y delicada fase- en estos dos meses de convalecencia cruciales recién comenzados, pasó a ser el corazón del poder en el Vaticano. El Papa volvió a casa, pero no podrá regresar a su vida de antes -con ritmos frenéticos, agendas intensas, encuentros grupales, puertas abiertas para todos-, lo que abrió otra etapa llena de incógnitas.

En la conferencia de prensa en la que anunciaron el alta más esperada, sus médicos fueron muy claros: como cuando estuvo en el hospital, también ahora deberá reducir al máximo sus contactos para no toparse con virus y gérmenes dañinos. De hecho, no sólo la suite 201 de Santa Marta, donde vive, sino casi todo el segundo piso de esta residencia para eclesiásticos pasó a ser un lugar inaccesible -salvo para sus médicos, enfermeros y secretarios, por supuesto-, totalmente seguro y aséptico. Todo su entorno debe obligatoriamente utilizar barbijo.

¿Qué pasará con los ritos de la Semana Santa , que comienza el 13 de abril (domingo de Ramos) y culmina el 20, el período litúrgico más importante del año para la Iglesia Católica , que cae dentro del período de convalecencia? Quienes lo conocen al Papa saben que si bien es lógico esperar que sea reemplazado en los ritos que implican esfuerzos físicos -como el lavado de pies del jueves santo-, querrá estar presente en la Vigilia Pascual y el Mensaje urbi et orbi, a la ciudad y al mundo. ¿Pero de qué forma?

“En una convalecencia no se pueden hacer predicciones” , dijeron claramente sus médicos en la sorpresiva conferencia de prensa del sábado pasado. Y por eso será crucial ver qué pasa en las próximas dos semanas. De continuar las graduales y leves mejoras que se dieron en los últimos quince días en el Gemelli podrían abrirse escenarios de participación papal más activa.

“Cuando será necesario encontrar al Papa, se lo encontrará, o se le mandarán los asuntos sobre lo que pueda decidir. Sobre las audiencias (de los miércoles) o sobre las celebraciones públicas realmente no lo sé; por el momento no es pensable que puedan retomarse de inmediato y después dependerá naturalmente de la recuperación que tendrá el Papa”, comentó el purpurado, que no descartó que “pueda darle al menos un saludo” al monarca británico.