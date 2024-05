“No tenemos nada”: mientras Israel ataca Rafah, palestinos desplazados viven en campamentos

“La situación es trágica. Tienes 20 personas en la tienda de campaña, sin agua potable ni electricidad. No tenemos nada”, dijo Mohammad Abu Radwan, maestro de escuela, en una carpa con su esposa, seis hijos y otros familiares.

Aún así, la mayoría de los palestinos sin hogar no pueden costearlas. Muchos en Gaza no han recibido un salario durante meses y sus ahorros se agotan. Incluso quienes tienen dinero en el banco a menudo no pueden retirarlo porque hay muy poco efectivo físico en el territorio. Muchos recurren al mercado negro que cobra hasta un 20% por entregar dinero en efectivo por transferencias desde cuentas bancarias.