“Pensé que iba a morir”: mujer cayó más de 14,000 pies de altura tras no abrir su paracaídas

“ Mis piernas no se movían. Mi alma se desplomó. El tiempo se congeló ”, expresó Emma Carey, en diálogo con The Guardian, diez años después de esta estrepitosa caída que le provocó fracturas en el esternón, la pelvis, el sacro y las vértebras, además de una lesión en la médula espinal .

“La experiencia fue aterradora y surrealista. Pensé que iba a morir. Pero, en esos segundos, tuve dos pensamientos claros que hasta hoy recuerdo como si los hubiera tenido ayer: no quería morir y me dolía pensar que mi mejor amiga, Jemma, sería quien hubiera encontrado mi cuerpo”, expresó Emma en su libro llamado The Girl Who Fell From the Sky (La chica que cayó del cielo), donde explayó toda su vivencia y cómo, después de la terrible caída, comenzó una nueva vida.