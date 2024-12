Perú: la curiosa historia de un hombre que rescata abejas en parques, casas y hasta cementerios

Algunos le recriminan por su demora porque piensan que es un funcionario estatal y otros sospechan que se enriquece con la miel que producen las abejas, pero Santiago aclara que “la producción de miel es mínima” porque las abejas no encuentran muchas flores en Lima, que tiene un déficit de casi tres millones de árboles, según el municipio capitalino.

La vida de las abejas en Lima es difícil: “si es que logra sobrevivir una colmena la pasa mal debido a que no hay suficientes flores, no hay suficientes plantas, se sufre de contaminación del aire, de las fumigaciones de las escasas zonas agrícolas y encima tenemos al cambio climático”.

“Es necesario que haya personas que puedan solucionar la presencia inesperada de abejas, porque podrían picar y afectar la salud de personas alérgicas”, dijo a The Associated Press José Cordero, un ingeniero agrónomo experto en apicultura. “Para las personas que no trabajan con abejas la presencia de miles causa temor”, añadió.