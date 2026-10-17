Pescadores rescatan cientos de iPhones del mar tras hundimiento de barco en estrecho de Ormuz

Pescadores recuperaron cientos de iPhones que formaban parte de la carga de un barco que se hundió en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina el pasado miércoles 14 de octubre.

Imágenes publicadas por el medio The Telegraph muestran decenas de pequeñas embarcaciones navegando entre contenedores y hombres sacando cajas del mar. En uno de los videos, se ve una lancha arrastrando un contenedor entero.

El buque, identificado como GFS Pride, transportaba más de 2,500 contenedores cuando fue alcanzado. Según la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la embarcación había entrado en una ruta considerada por las autoridades iraníes como “no autorizada y peligrosa” y acabó chocando contra una mina, lo que provocó un incendio que derivó en su hundimiento.

Preocupación por el aumento de ataques en Ormuz

Las imágenes tomadas tras el naufragio muestran la magnitud de la carga esparcida por la zona. Además del equipo, también se encontraron cajas de perfumes y otros artículos en la costa del Golfo Pérsico.

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A cargo ship sank in the Strait of Hormuz and iPhone boxes started floating in the sea! 🌊📱 You've never seen views like this before. https://t.co/LVeWadY25I — A.B (@AB_x1233) October 16, 2026

La propia Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los pescadores locales que extremaran las precauciones al navegar entre los contenedores que flotan en la superficie.

En los últimos días, los ataques contra buques en la región han alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la guerra. Este aumento ha generado preocupación sobre la circulación de embarcaciones en una de las principales rutas marítimas del mundo.

Irán se pronunció tras la apertura del estrecho de Ormuz

El pasado viernes 16 de octubre, Irán vinculó la reapertura del estrecho de Ormuz con la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. El portavoz del ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, declaró que las tropas estadounidenses serían expulsadas si permanecían en la zona.

“Si Estados Unidos abandona la región, se abrirá el estrecho de Ormuz, se establecerá la seguridad colectiva con la participación de los estados de la región y la economía global mejorará. Y si no se va, lo expulsaremos”, declaró.