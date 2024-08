Policía de Alemania detiene a sospechoso de realizar ataque a puñaladas en Solingen

Sin emabrgo, la reivindicación del EI no pudo ser verificada de inmediato. De momento no había pruebas para fundamentar las afirmaciones del grupo.

El ministro añadió que el sospechoso estaba siendo interrogado, y señaló que la policía no sólo tenía “pistas”, sino que también había recopilado “piezas de evidencia”.

Anteriormente, la policía informó que un joven de 15 años fue arrestado la madrugada del sábado. La policía señaló que es sospechoso de saber sobre el ataque planeado y no informar a las autoridades, pero aclaró que él no era el atacante.

Markus Caspers, de la sección antiterrorista de la fiscalía, informó el sábado en una conferencia de prensa que las autoridades no han encontrado al autor del ataque .

“Hasta ahora, no hemos podido identificar un motivo, pero considerando las circunstancias generales, no podemos descartar” la posibilidad de terrorismo, afirmó Caspers, aunque no ofreció más detalles.