Policía del Reino Unido arresta a tres hombres en Londres por sospecha de espiar para Rusia
Los hombres, de 44, 45 y 48 años, fueron detenidos en la capital británica en virtud de la Ley de Seguridad Nacional
23 de octubre de 2025 - 3:11 PM
Londres— La policía antiterrorista británica arrestó el jueves a tres hombres en Londres bajo sospecha de espiar para Rusia.
La Policía Metropolitana informó que los hombres, de 44, 45 y 48 años, fueron detenidos en domicilios de la ciudad en virtud de la Ley de Seguridad Nacional “bajo sospecha de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero”. La policía dijo que el país en cuestión es Rusia.
La fuerza dijo que los agentes estaban registrando varias propiedades de Londres en relación con la investigación.
Las autoridades británicas alegan que Rusia está llevando a cabo una campaña cada vez más audaz de espionaje, sabotaje e intromisión cibernética contra el Reino Unido.
“Estamos viendo un número creciente de personas a las que describiríamos como ‘intermediarios’ siendo reclutados por servicios de inteligencia extranjeros y estos arrestos están directamente relacionados con nuestros esfuerzos continuos para interrumpir este tipo de actividad”, dijo el comandante Dominic Murphy, jefe de la policía antiterrorista en Londres.
La semana pasada, el jefe del servicio de seguridad MI5, Ken McCallum, alegó que Rusia “está comprometida a causar estragos y destrucción”.
“En el último año, nosotros y la policía hemos interrumpido un flujo constante de planes de vigilancia con intenciones hostiles dirigidos a personas que los líderes rusos perciben como sus enemigos”, afirmó.
