¿Por qué colapsó el techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana?

¿Qué ocurrió?

¿Por qué colapsó el techo?

No está claro con qué frecuencia el gobierno inspecciona los edificios en República Dominicana ni cuándo fue la última inspección del Jet Set.

Una portavoz del Ministerio de Obras Públicas dijo a The Associated Press que todos los funcionarios estaban en el lugar y no estaban disponibles. Remitió las preguntas a la alcaldía.