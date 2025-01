Presidente de Colombia declara “estado de conmoción” en el noreste del país ante violencia

La figura jurídica, que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días —prorrogable dos veces— para dictar medidas para restablecer “el orden público” como restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda.

Según el gobierno, el estado de conmoción interior busca hacer frente a la violencia desatada en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, por enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

El decreto de estado de conmoción interior fue publicado por la presidencia el viernes y en él se detalla que solo regirá para la región del Catatumbo, no para todo el país.

Desde Tibú, uno de los municipios de Catatumbo, el líder social Jaime Botero celebró la declaratoria de conmoción interior al considerarla necesaria. “El pueblo está contento... los que están criticando no están pasando las calamidades y las necesidades que tenemos nosotros”, señaló a The Associated Press Botero, en una entrevista por video en la que vestía un chaleco antibalas por seguridad.