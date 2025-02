Ataque con dron en Chernobil

El intento de Ucrania de unirse a la OTAN

Gasto en defensa de la OTAN

Posibles sanciones contra Rusia

“Nuevo sheriff en la ciudad”

“Lo que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia. No es China. No es ningún otro actor externo”, dijo Vance en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro: el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América”.