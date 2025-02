Primera ministra italiana visita al Papa en el hospital y asegura que se recupera

Meloni dijo que quería llevarle los deseos de pronta recuperación al papa en nombre del gobierno y de toda la nación. “Bromeamos como siempre. No ha perdido su proverbial sentido del humor”, afirmó en un comunicado emitido por su oficina.

El Vaticano ha indicado que Francisco, quien se sometió a la extirpación de parte de un pulmón cuando era joven, estaba de pie, comiendo y se había levantado de la cama tras una noche tranquila, un día después de que las pruebas confirmaran que tenía neumonía en ambos pulmones además de bronquitis asmática. La visita de Meloni parecía tener como objetivo enviar un mensaje tranquilizador, especialmente a los italianos que no han visto ni siquiera una fotografía de Francisco desde el viernes.

La primera ministra italiana, que llegó al poder en 2022 con un mensaje que destacaba sus credenciales cristianas, se ha referido en términos elogiosos al papa Benedicto XVI , quien fue un punto de referencia para conservadores europeos como ella. También ha colaborado de manera constructiva con Francisco en una campaña para revertir la baja tasa de natalidad en Italia, aunque no necesariamente coinciden en la represión de su gobierno contra los migrantes.

Una infección más grave

La bronquitis puede llevar a la neumonía, que es una infección más profunda y grave de los sacos de aire de los pulmones. La neumonía puede desarrollarse en parte o en todo un pulmón o en ambos pulmones. Tiende a ser más grave cuando ambos pulmones están afectados porque no hay tejido sano para compensar.

“El papa Francisco es un hombre fuerte que no se deja abatir por las dificultades”, dijo el reverendo Enzo Fortunato, quien dirige un nuevo comité del Vaticano sobre niños. El hecho de que Francisco mantenga su rutina ordinaria, incluyendo la recepción de la Eucaristía, “es una señal de un hombre que quiere experimentar la normalidad de la enfermedad en el hospital”.

En riesgo de complicaciones

El Vaticano no ha proporcionado información sobre cómo Francisco está respondiendo a los medicamentos que le han sido administrados, aparte de decir que no tiene fiebre. El papa argentino, que ha admitido anteriormente ser un paciente poco compliant, tiene varias condiciones que lo hacen particularmente propenso a complicaciones: además de su edad, no es físicamente activo y usa una silla de ruedas, lo que limita su capacidad para eliminar los líquidos que se acumulan en sus pulmones.