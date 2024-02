Renuncia presidenta de Hungría tras escándalo por indulto que ofreció a hombre condenado en caso por abuso sexual a menores

Novák, aliada de Orbán y ex vicepresidenta de Fidesz, se desempeñó como ministra de Familias hasta su nombramiento a la presidencia. Ha defendido abiertamente los valores familiares tradicionales y la protección de los niños.

La legisladora Olga Kálmán dijo que el indulto limpió el prontuario del ex vicedirector del asilo, permitiéndole volver a trabajar con niños.

“Este indulto significa que, de ahora en adelante, no tiene prontuario criminal ni se le prohíbe practicar su vocación. A partir del indulto, puede volver a trabajar en un hogar para huérfanos”, dijo Kálmán a The Associated Press.