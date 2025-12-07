Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan 23 muertes tras incendio en popular destino turístico en India

Las autoridades informaron que también hubo heridos en el club nocturno donde se desató el fuego

7 de diciembre de 2025 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista del interior del club nocturno Birch By Romeo Lane en India, tras un incendio que cobró la vida de más de 20 personas. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva Delhi - Al menos 23 personas murieron y varias resultaron heridas, entre ellas varios turistas, en la madrugada del domingo durante un incendio que se desató en un club nocturno del popular estado vacacional de Goa, en la costa oeste de la India, según informaron las autoridades.

“Hoy es un día doloroso para todos en Goa. Un grave incidente en Arpora se cobró la vida de 23 personas”, dijo el jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, en un mensaje publicado en X.

Por su parte, el primer ministro de indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

“Espero que los heridos se recuperen lo antes posible”, añadió Modi en su perfil de la red social X, confirmando que otras personas más resultaron heridas en el incidente.

En otro mensaje, la Oficina del Primer ministro, garantizó que se entregarán indemnizaciones de $2,230 a los familiares más cercanos de los fallecidos en el incendio, y de $560 a los heridos.

Goa es un destino habitual de playa para los turistas indios e internacionales, y el suceso se produce en plena temporada alta en el estado.

La localidad de Arpora, donde está el club incendiado Birch By Romeo Lane, se encuentra a pocos kilómetros de las populares playas de Baga y Calangute, en el epicentro del norte de Goa, la zona más transitada por los turistas en ese estado.

El jefe del gobierno de Goa visitó el lugar del incidente y solicitó una investigación a profundidad del suceso.

“La investigación determinará la causa exacta del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción”, dijo Sawant,

Añadió que “los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley, cualquier negligencia será sancionada con firmeza”.

Goa, caracterizada por sus playas y por los establecimientos hoteleros, clubes, discotecas y bares junto al mar, es un destino turístico popular para los turistas indios y para los visitantes extranjeros.

El estado suele ser catalogado como uno de los más seguros de la India.

Los incendios son habituales en el país ya que las infraestructuras no cuentan con las mejores condiciones iniciales de construcción. No obstante este tipo de incidentes son más frecuentes en el norte de la India

IndiaBreaking NewsIncendios
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
