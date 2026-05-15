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El crucero que estuvo confinado con un brote de gastroenteritis sale de un puerto en Francia

La embarcación permaneció retenida en Burdeos con sus más de 1,700 ocupantes

15 de mayo de 2026 - 4:20 PM

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El crucero Ambition. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El crucero Ambition, que estuvo confinado en Burdeos con sus más de 1,700 ocupantes al detectarse un brote infeccioso que resultó ser de gastroenteritis, salió este viernes del puerto francés en dirección a España para atracar el sábado en el puerto de A Coruña (noroeste).

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Fuentes de la capitanía del puerto de Burdeos citadas por el periódico Ouest France indicaron que el barco de la compañía naviera británica Ambassador Cruise Line se hizo a la mar a las 06.45 locales (04.45 GMT).

Una vez levantada la alerta sanitaria, su salida estaba inicialmente prevista el jueves, pero la compañía decidió posponerla unas horas para evitar las malas condiciones meteorológicas que había en el golfo de Vizcaya para “el confort de los pasajeros y el bienestar de la tripulación”.

El buque, que había iniciado su viaje el 6 de mayo en las islas Shetland, al norte de Escocia, hizo luego paradas en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Inglaterra) y Brest (en la Bretaña francesa). Cuando pasaba por esta última ciudad, algunos pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, empezaron a sentir problemas digestivos.

Uno de ellos, de 92 años, falleció el lunes de una parada cardíaca, que según las conclusiones posteriores de las autoridades sanitarias no tuvo nada qué ver con la epidemia de gastroenteritis que afectaba a otras personas.

El martes, cuando se acercaba a Burdeos, el capitán del Ambition se puso en contacto con el puerto para informarle de la muerte de ese hombre y de la situación sanitaria a bordo.

Con la actualidad marcada por el brote de hantavirus del crucero MH Hondius, las autoridades francesas decidieron enviar en helicóptero antes de que atracara a un equipo médico para evaluar el estado de la cincuentena de pasajeros enfermos y se decidió que permaneciera en cuarentena desde su llegada al puerto de Burdeos el miércoles por la mañana.

Los análisis confirmaron que el mal del que sufrían era una gastroenteritis de origen viral y a partir de ahí se levantó la prohibición de desembarco para los que no estuvieran con las afecciones digestivas, que debían seguir en aislamiento.

Según el recorrido inicial previsto, desde Burdeos debía dirigirse a España, con escalas en Bilbao, Gijón y Ferrol antes de volver a Liverpool.Sin embargo, el puerto de Ferrol señaló el jueves que esa escala ya no estaba programada.

Fuentes portuarias indicaron a EFE que sí está prevista la llegada de la embarcación el sábado a la ciudad de A Coruña, en la misma región de Galicia, desde donde se dirigirá a Gijón.

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