Rusia afirma que derribó 150 drones en una de las mayores ofensivas aéreas ucranianas

También se derribaron drones en zonas más alejadas de la frontera, incluidos dos en la región de Tver, al noroeste de Moscú, y en la región de Ivanovo, al noreste de la capital rusa. El Ministerio de Defensa ruso señaló que se interceptaron drones en 15 regiones, al tiempo que otro gobernador afirmó que en su región también se derribó una aeronave no tripulada.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que había tomado el control de las ciudades de Pivnichne y Vyimka, en la región ucraniana de Donetsk. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la afirmación.