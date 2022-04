KIEV, Ucrania — Un día después de sufrir una derrota simbólica con la pérdida del buque insignia de su flota en el Mar Negro, el Ministerio de Defensa de Rusia prometió este viernes aumentar los ataques con misiles sobre Kiev en respuesta a las supuestas “incursiones militares” ucranianas en suelo ruso.

La amenaza de intensificar los ataques contra la capital ucraniana se produjo luego de que funcionarios rusos acusaron a Ucrania de una operación aérea contra edificios residenciales en la región fronteriza de Bryansk que habría dejado siete heridos.

Las autoridades de otra región fronteriza rusa denunciaron ataques similares el jueves.

La vida en Kiev ha ido recuperando gradualmente cierta normalidad luego de que Rusia fracasó en su intento de tomar la ciudad y retiró a sus tropas del norte del país para centrarse en una renovada ofensiva en el este. La reanudación de los ataques podría hacer que la población tenga que volver a refugiarse en estaciones de metro y convivir con el constante sonido de las sirenas antiaéreas.

Los funcionarios ucranianos no confirmaron los ataques a objetivos en Rusia, y los reportes de las autoridades rusas no pudieron verificarse de forma independiente. Ucrania sí reclamó un ataque sobre un importante buque de guerra de Moscú en la víspera. De ser cierto, supondría una importante victoria para Kiev.

El Moskva, un crucero con misiles guiados bautizado con el nombre de la capital rusa, se hundió el jueves mientras era remolcado a puerto tras sufrir graves daños en circunstancias que siguen sin estar claras. El Kremlin reconoció un incendio a bordo pero ningún ataque mientras que funcionarios de Estados Unidos y otras naciones no pudieron confirmar las causas del fuego.

El hundimiento del buque supone un fuerte revés para el prestigio de Moscú en una guerra que ya está considerada por algunos como un fracaso histórico. En el inicio de su octava semana, la invasión rusa ha quedado estancada debido a la resistencia de los combatientes ucranianos, reforzados con armas y otras ayudas de naciones occidentales.

Durante los primeros días del conflicto, el Moskva habría sido el buque que pidió la rendición de los soldados ucranianos estacionados en la Isla de las Serpientes, en el Mar Negro. En una grabación que se viralizó, los soldados responden: “Buque ruso, váyase al demonio”, usando palabrotas.

The Associated Press no pudo verificar el incidente de manera independiente, pero Ucrania y sus simpatizantes lo consideran un momento icónico para la resistencia. El país presentó recientemente una estampilla postal que conmemora el episodio.

Si Ucrania llevó a cabo el ataque, el Moskva podría ser el mayor buque de guerra hundido en combate desde la Guerra de las Malvinas en1982, cuando una embarcación similar, el ARA General Belgrano argentino, fue torpedeado por un submarino británico. Sus más de 300 soldados murieron.

En su discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky dijo a los ucranianos el jueves que deben estar orgullosos de haber sobrevivido 50 días bajo ataque ruso cuando los invasores “nos daban un máximo de cinco”.