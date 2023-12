Johannesburgo – Autoridades e instituciones de Sudáfrica exaltaron hoy el legado y la importancia de Nelson Mandela, primer presidente negro del país tras ganar las primeras elecciones multirraciales en 1994, a propósito del décimo aniversario de su muerte a los 95 años.

En la red social X (antes Twitter), distintas personalidades y organizaciones publicaron fotos y palabras dedicadas a recordar que han pasado diez años desde que el 5 de diciembre de 2013 Mandela -abogado, político y activista contra el régimen segregacionista del apartheid- muriera en su casa de Johannesburgo tras sufrir una recaída de una infección pulmonar.

El Congreso Nacional Africano (CNA), partido político que gobierna Sudáfrica desde que Nelson Mandela asumiera la Presidencia tras las elecciones de 1994, escribió que “su dedicación, resistencia, pasión por el pueblo y liderazgo serán siempre recordados por el CNA y seguirán inspirando a muchos otros en el mundo”.

El ministro sudafricano de Deportes, Arte y Cultura, Zizi Kodwa, dedicó al expresidente estas palabras: “Madiba, hoy estarías orgulloso de ver cómo el deporte une en Sudáfrica a nuestros diversos pueblos”.

También la cuenta oficial del Premio Nobel, del que Mandela fue ganador en 1993 en la categoría de la Paz, quiso recordar a un “hombre sabio” que trabajó “por el fin pacífico del régimen del apartheid y sentó las bases de una nueva Sudáfrica democrática”.

La Fundación que lleva su nombre recordó que el décimo aniversario de su muerte es “un momento para reflexionar sobre los logros y las pérdidas”, y añadió que si bien “los retos persisten”, como el desempleo o pobreza, hay que honrarle “luchando por una sociedad más justa”.

“Su legado sigue vivo a través de ti”, concluyó.

De igual forma lo hizo The Elders, organización no gubernamental formada para defender la paz y los derechos humanos y fundada por el propio Mandela y su última mujer, Graça Machel, que resaltó que el expresidente “sabía que no hay futuro justo sin derechos humanos para todos”.

Además, a través de la red social X los usuarios pudieron recordar su figura a través de la difusión de la etiqueta #Mandela10.

Mandela, nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un pequeño pueblo sudafricano, estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare, donde se inició en la actividad política.

En su paso por la universidad, Mandela conoció a Oliver Tambo, que posteriormente fue presidente del CNA.

Así, Mandela ingresó en 1944 convirtiéndose poco después en uno de los líderes de las campañas no violentas contra el apartheid, sistema de discriminación racista impuesto por la minoría blanca que rigió de 1948 a 1994.

Tras la matanza de Shaperville en 1960, en la que murieron numerosos estudiantes negros, fueron encarceladas sin juicio unas 1,800 personas, entre ellas Mandela, que pasó a la clandestinidad para seguir luchando contra el régimen bajo la creación de la “Lanza de la Nación”, brazo armado del CNA.

Tres años después fue acusado junto a otras ocho personas de conspiración para derrocar al Gobierno y el 12 de junio de 1964 fueron condenados a cadena perpetua.

Ese año comenzó una campaña internacional para su excarcelación que desembocó primero en una entrevista en julio de 1986 con altos representantes del Gobierno y después en 1989 con el presidente del país, Pieter Botha.

Ya en 1992 tuvo lugar un referéndum sobre la reforma constitucional con gran triunfo del “sí”.

Tras intensas negociaciones en febrero de 1993, el Gobierno y el CNA acordaron crear un gobierno de unidad nacional, si bien las primeras elecciones libres se celebraron el 26 de abril de 1994 y le otorgaron el 62.6% de los votos, lo que supuso terminar con más de 300 años de dominio blanco.