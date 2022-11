Schiphol, Países Bajos - La Justicia neerlandesa dictó este jueves cadena perpetua a dos rusos y un ucraniano juzgados en rebeldía por su papel en la tragedia del vuelo MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania en 2014, en un proceso judicial con el foco puesto en Rusia.

Los rusos Igor Girkin y Sergey Dubinsky, y el ucraniano Leonid Kharchenko, fueron encontrados culpables del asesinato de las 298 personas que iban a bordo del MH17, concluyó el tribunal, que determinó que las conversaciones interceptadas y usadas como prueba en el juicio son “auténticas”, corresponden a llamadas entre los acusados, y las grabaciones “no fueron manipuladas”, como tampoco lo están las fotos y videos usados como evidencia.

Además, consideró probado que el avión fue “derribado por un misil BUK desde un campo agrícola” cerca de Pervomaiskyi, en el este de Ucrania, que estaba en manos de rebeldes prorrusos, descartando escenarios alternativos como un accidente, y consideró que Rusia estaba involucrada en la “acción armada” contra el Ejército ucraniano en la autoproclamada R.P. de Donetsk (RPD), según el presidente del tribunal, Hendrik Steenhuis.

PUBLICIDAD

Los acusados

Según el tribunal, los tres trabajaron en estrecha colaboración para llevar el lanzamisiles BUK desde Rusia a la zona rebelde, y retirarlo después, y los consideró responsables del derribo debido a su papel militar de liderazgo y su cooperación consciente con el objetivo de derribar un avión, aunque subrayó que no fueron ellos quienes dieron la orden de disparar.

El excoronel de Inteligencia, Girkin, de 51 años, era el líder militar de la RPD en la zona donde estaban activos los rebeldes prorrusos y tenía contacto directo con Moscú.

Jueces y abogados observan la reconstrucción del avión Boeing 777-200ER utilizado en el vuelo MH17 de Malaysia Airlines. (The Associated Press)

Girkin trabajó con Dubinsky, de 60 años, quien era jefe de inteligencia en la región, y el BUK se transportó al campo agrícola ucraniano y se devolvió a Rusia bajo su autoridad. Desempeñó un papel de “guía”, pero dejó las tareas a sus subordinados, concluyó la corte.

El ucraniano Kharchenko, de 50 años, era comandante de un grupo de combate de rebeldes, y estaba a las órdenes de Dubinsky. Escoltó y supervisó el lanzamisiles, y su papel fue “fundamental” para el derribo, lo que le convierte en coautor de asesinato.

Oleg Pulatov, de 56 años, fue el único de los cuatro que no fue juzgado en “rebeldía”, aunque nunca se personó ante el tribunal, y sólo envió un equipo de abogados para su defensa. Actuaba como jefe adjunto del servicio de inteligencia de los rebeldes en Donetsk.

El tribunal consideró que Pulatov estaba al tanto del despliegue del lanzamisiles, lo vio, pero no estaba presente cuando se disparó, y no influyó en el plan, por lo que fue absuelto al no poderse determinar su responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

El rol de Rusia

La Corte explicó que, en el momento del derribo, Rusia tenía control general sobre las fuerzas rebeldes de la autoproclamada RPD, que había contactos constantes entre las dos partes como demuestran conversaciones interceptadas, y que ya la situación en la zona era, desde mayo de 2014, un “conflicto armado internacional”.

“Varios líderes tenían nacionalidad rusa y antecedentes en las fuerzas armadas rusas”, señaló el presidente del tribunal Hendrik Steenhuis, quien subrayó que otros líderes en la RPD tenían una estrecha relación con Rusia y hablaban de “Moscú” o “el Kremlin” en las conversaciones interceptadas por las autoridades ucranianas.

Esto indica, agregó, que había “una acción militar concertada” y que Moscú estaba involucrada en el conflicto y facilitó los combates en la zona, pero como Rusia niega su participación en el conflicto, y los acusados no se han declarado miembros de las fuerzas armadas rusas, entonces “no pueden ser considerados parte” del Ejército ruso.

El avión Boeing 777-200ER fue derribado por un misil antiaéreo BUK de fabricación rusa. (The Associated Press)

“Por lo tanto, no tienen derecho a la inmunidad” que tendrían si fueran oficialmente combatientes en una situación de guerra, recordó Steenhuis.

Indemnizaciones

El tribunal también concedió las indemnizaciones reclamadas por cerca de 300 familiares, con cantidades de hasta 50,000 euros por víctima, y en total serán más de 16 millones de euros que deberían pagar los tres condenados.

Al estar los acusados en paradero desconocido, el gobierno adelantará la indemnización otorgada, aunque solo cuando el veredicto sea definitivo, por lo que, en caso de apelación, se pospondrá el pago de las reclamaciones por daños y perjuicios. Las partes están aún estudiando la sentencia.

PUBLICIDAD

Steenhuis recordó que muchos familiares aún sobreviven a traumas graves por la pérdida de sus seres queridos. “Esta sentencia no puede llevarse el sufrimiento, pero el tribunal espera que la claridad sobre la cuestión de la culpabilidad pueda brindar algo de alivio a los familiares”, concluyó Steenhuis, antes de levantar la sesión.

Rusia no entregará a los condenados y rechaza fallo del tribunal holandés

Por su parte, Rusia rechazó hoy el fallo dictado por la Justicia neerlandesa y, según fuentes de las fuerzas de seguridad, no entregará a los dos condenados rusos.

“Es una decisión, sin duda, politizada, con la que no se puede estar de acuerdo. No se llegaron a presentar pruebas de peso”, dijo Leonid Slutski, jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados, a la agencia TASS.

También denunció que el equipo de investigación conjunta nunca aceptó la participación de especialistas rusos ni los datos ofrecidos por Moscú sobre el derribo del avión con 298 pasajeros a bordo, el 17 de julio de 2014, en la región ucraniana de Donetsk.

Slutski destacó que “el doble rasero” y la “actitud unilateral” en este caso recuerda a la reacción ante el incidente con el misil antiaéreo que alcanzó el martes territorio polaco.

Igualmente, especialistas ucranianos podrán acceder al lugar del siniestro -murieron dos ciudadanos polacos-, pero la culpa seguirá recayendo en Rusia, lamentó.

Mientras, fuentes de las fuerzas de seguridad rusas recordaron a la agencia Interfax que Rusia nunca extradita a ciudadanos rusos.

“La Constitución rusa prohíbe expresamente la entrega de ciudadanos rusos a otros Estados. Precisamente por eso, ni el primero ni el segundo condenado serán entregados”, subrayaron.

PUBLICIDAD

A su vez, la fuente consideró “injustificado” el veredicto, ya que la investigación fue “tendenciosa” al rechazar todos los argumentos de la parte rusa.

El tribunal lamentó no tener información para señalar a quién pidió el lanzamisiles ni quién dio la orden de lanzar el misil contra el vuelo MH17, pero advirtió de que un misil BUK no puede lanzarse “por error”, sino que debe haber consideraciones previas, por lo que “el misil fue disparado de forma deliberada” y los acusados “tenían claras las consecuencias”.

La Corte sí ve convincente la teoría de que los acusados creían que el objetivo era un avión militar, y no de pasajeros, pero al no tener la inmunidad que se otorga a los combatientes en una guerra, porque Rusia no admitía su control sobre la zona, y los acusados no se declararon miembros del Ejército ruso, entonces tampoco estaban autorizados a derribar un avión militar.

El tribunal consideró probado que el avión fue “derribado por un misil BUK desde un campo agrícola”, descartando escenarios como un accidente, y consideró que Rusia estaba involucrada en la “acción armada” en la autoproclamada República Popular de Donetsk.

Girkin, el líder de la sublevación armada prorrusa en el Donbás en abril de 2014, se encuentra ahora combatiendo en el Donbás después de criticar duramente durante meses la estrategia del Kremlin durante la campaña militar en Ucrania.

Reacciona el presidente de Ucrania

Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la sentencia de la justicia neerlandesa por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines confirma que cada crimen ruso tendrá su condena.

PUBLICIDAD

“Cada crimen de guerra ruso, cada ataque terrorista por parte de ellos recibirá su respuesta legal. La decisión de hoy en La Haya lo demuestra”, ha dicho en su habitual discurso nocturno.

En su discurso, Zelensky se ha referido a la decisión “muy importante” adoptada en los Países Bajos: “la primera sentencia para los asesinos que destruyeron el Boeing de Malasia en el cielo sobre Donbass en 2014. Tres personas recibieron cadena perpetua. Y seguramente llegará el día en que comenzarán a cumplir este castigo”.

Para el mandatario ucraniano, no se trata solo de una sentencia contra “tres asesinos”, sino que “Rusia mintió mucho sobre este desastre, pero aun así se establecieron los hechos clave”.

Ahora los autores, ha añadido, han sido condenados y “se proporciona la base para condenar a los culpables y de nivel superior”. Es decir, “aquellos que tienen plena responsabilidad personal por el crimen de agresión contra Ucrania, el crimen original que dio origen a todos los demás cometidos por los racistas desde 2014″.

Según Zelensky, esto es algo sin lo cual “es realmente imposible proteger al mundo de la repetición de guerras como la agresión rusa contra nuestro estado”.

“Cuando todos los asesinos y verdugos sean condenados, cuando sus comandantes y el `techo´ político reciban sentencias justas, cuando Rusia compense todos los daños causados por la agresión rusa, será una base muy sólida para la paz a largo plazo”, ha afirmado.