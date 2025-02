Una “isla fantasma”: así catalogan a Santorini tras la salida de residentes y turistas debido a los sismos

Atenas - Terremotos de magnitud de hasta 5.2 siguen sacudiendo este jueves Santorini , mientras algunos de los pocos habitantes que todavía no han abandonado la isla se preparan para hacerlo hoy por vía aérea, ya que los fuertes vientos en la zona mantienen los barcos amarrados en el puerto.

En lo que sí coinciden todos los expertos es en que esta actividad sismica se debe al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no pueden reavivar la actividad volcánica.