Una montaña de basura vertida ilegalmente cerca del río Oxford causa indignación en Inglaterra

Una montaña de basura vertida ilegalmente cerca de un río en las afueras de Oxford era visible desde el espacio, pero pocos en la Tierra parecían darse cuenta del desastre.

Oculto tras una espesa hilera de árboles de la concurrida autopista contigua, el montón creció hasta alcanzar la longitud de tres piscinas olímpicas y llegaba hasta el tejado de una casa de dos plantas cuando los automovilistas pasaban a toda velocidad sin darse cuenta.

Cómo llegó allí la basura y cuánto tiempo llevaba creciendo el enorme montón sigue siendo un misterio, pero su reciente descubrimiento ha causado indignación por una crisis medioambiental en ciernes y ha llamado la atención sobre la ardua batalla que libra Inglaterra para hacer frente a las bandas de delincuentes sospechosas de verter residuos ilegalmente.

“Cómo consiguieron escapar a los ojos es bastante chocante”, declaró Liz Gyekye, de Thames 21, una organización benéfica ecologista. “Esperemos que estos autores sean capturados rápidamente y castigados por sus delitos. Se trata de una catástrofe medioambiental a las puertas de uno de los ríos más preciados de nuestra nación”.

Con la llegada de las lluvias invernales y la basura asentada en una llanura aluvial, se teme que sea arrastrada al río Cherwell, que serpentea río abajo por el campus universitario de Oxford antes de confluir con el Támesis, que desemboca en Londres y luego en el mar.

Investigación criminal en curso

Aunque no apareció en las noticias hasta la semana pasada, la Agencia de Medio Ambiente de Inglaterra declaró que identificó la zona como vertedero ilegal de alto riesgo tras tener conocimiento de ella en julio y emitió una orden de cese y desistimiento. La agencia obtuvo una orden judicial el mes pasado para clausurar la zona tras conocer los continuos vertidos, que ahora se investigan como delito.

No está claro cuándo empezaron los vertidos, pero las imágenes de satélite obtenidas por Thames21 mostraban campos verdes en abril de 2024 y lo que parecía ser un reguero blanquecino de basura entre dos hileras de árboles en julio de este año.

Semanas antes de que la opinión pública tuviera conocimiento del vertedero situado junto a la autopista A34, cerca del pueblo de Kidlington, el gobierno fue objeto de las críticas de una comisión parlamentaria por su lentitud a la hora de actuar ante un problema que, según la agencia, cuesta a la economía de Inglaterra 1,000 millones de libras ($1,300 millones) al año.

Cada año se vierte ilegalmente basura suficiente para llenar 35 veces el estadio de Wembley, con capacidad para 90,000 espectadores, según afirma en un informe reciente la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara de los Lores. La comisión instó al gobierno a actuar con dureza contra los grupos de delincuencia organizada que se sospecha están detrás del problema.

“A pesar de la magnitud y gravedad de los delitos, denunciados por los ciudadanos en muchos casos, hemos detectado múltiples fallos por parte de la Agencia de Medio Ambiente y otros organismos, desde la lentitud de las respuestas a reiteradas denuncias públicas (como en el caso de Hoads Wood, Kent) hasta una lamentable falta de condenas firmes”, declaró Shaista Ahmad Sheehan, presidenta de la comisión.

Un problema que se ha generalizado

La lacra de verter en las ciudades y el campo desde bolsas de basura doméstica hasta electrodomésticos y muebles es un problema cada vez mayor.

“Fly-tipping”, como se conoce en el Reino Unido, es una combinación de la palabra inglesa para verter y hacerlo sobre la marcha, a menudo desde un vehículo en movimiento. Se trata de una práctica que angustia a los propietarios de terrenos y a las administraciones locales, además de ser una monstruosidad para un país orgulloso de su belleza natural.

Los defensores de la lucha contra la basura, Keep Britain Tidy, dijeron que las cifras del gobierno mostraron que hubo más de 1.1 millones de incidentes de vertidos volantes del año 2023-24, un aumento del 6% respecto al año anterior.

A menudo lo llevan a cabo operadores clandestinos que se ofrecen a llevarse la chatarra no deseada por una tarifa reducida en furgonetas o camiones sin matrícula, es un delito difícil de detener y puede resultar caro de limpiar para los propietarios responsables si acaba en su propiedad.

Abundan las señales de “prohibido tirar basura” en zonas urbanas aisladas y a lo largo de caminos rurales, donde no son infrecuentes los ejemplos esparcidos o amontonados junto a la maleza de la carretera.

Las colosales montañas de basura arrojadas por grupos organizados que operan camiones volquete plantean un reto mucho mayor.

La limpieza podría costar una fortuna

No se ha identificado públicamente la identidad de la persona propietaria del campo donde se encontró el vertedero en Oxfordshire, pero el coste de la limpieza podría superar el presupuesto anual de 26 millones de libras (34 millones de dólares) del Consejo del Distrito de Cherwell, según Calum Miller, liberal demócrata que representa a la zona en el Parlamento.

Miller publicó un vídeo del plástico destrozado que se elevaba sobre él.

“Me preocupa profundamente que la Agencia de Medio Ambiente no esté preparada para hacer frente a este desastre medioambiental”, declaró el lunes en la Cámara de los Comunes, al tiempo que pedía al Gobierno que limpiara el “obsceno” adefesio, como ya se ha hecho con otros vertederos a gran escala.

En junio, la Agencia de Medio Ambiente empezó a supervisar una larga limpieza de un vertedero igualmente gigantesco en Hoads Wood, un antiguo bosque protegido al sur de Londres, en Kent. Unos transportistas sin escrúpulos talaron allí los árboles en 2023 y pasaron seis meses vertiendo 30,000 toneladas métricas (33,069 toneladas) de escombros domésticos y de construcción de hasta 4.5 metros (15 pies) de altura.

Tres hombres han sido detenidos en esa investigación, pero nadie ha sido acusado. La agencia dijo que cerró 743 vertederos ilegales en el año 2024-25, incluidos 143 considerados de alto riesgo.

La Ministra de Medio Ambiente, Emma Hardy, dijo que no podía divulgar mucho sobre el incidente debido a la investigación en curso, pero defendió a la agencia el lunes.

El gobierno ha aumentado en un 50% los fondos destinados a la lucha contra los residuos, tras la congelación de la administración anterior, dijo.