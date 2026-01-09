Una persona muerta y nueve heridas por una explosión en un edificio de Madrid
El siniestro se produjo en el barrio de Carabanchel, en el suroeste de la capital española
9 de enero de 2026 - 3:05 PM
Una persona falleció y al menos nueve resultaron heridas este viernes por una explosión registrada en un edificio de Madrid, informaron los servicios de emergencia.
El siniestro se produjo en el barrio de Carabanchel, en el suroeste de la capital española, precisó un portavoz de los servicios de emergencia.
Una persona, cuya identidad no fue comunicada, falleció y otras nueve resultaron levemente heridas, añadió el portavoz.
Preguntados por las posibles causas de la explosión, los servicios de emergencia no ofrecieron explicaciones.
Explosión en vivienda con caída de parte del forjado de la fachada sobre una cuarta planta. @BomberosMad rescatan al menos a 4 personas.@SAMUR_PC y #SUMMA atienden a varios heridos.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 9, 2026
Hay una persona fallecida.
C/Azcoitia. Carabanchel pic.twitter.com/kFPhn9Di6W
En las imágenes que difundieron en su cuenta en la red social X, se aprecia un derrumbe parcial en la fachada del edificio.
En octubre de 2025, el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid dejó cuatro muertos.
