NoticiasMundo
Suscriptores
Una persona muerta y nueve heridas por una explosión en un edificio de Madrid

El siniestro se produjo en el barrio de Carabanchel, en el suroeste de la capital española

9 de enero de 2026 - 3:05 PM

Preguntados por las posibles causas de la explosión, los servicios de emergencia no ofrecieron explicaciones. (Manu Fernandez)
Por AFP
Agencia de noticias

Una persona falleció y al menos nueve resultaron heridas este viernes por una explosión registrada en un edificio de Madrid, informaron los servicios de emergencia.

El siniestro se produjo en el barrio de Carabanchel, en el suroeste de la capital española, precisó un portavoz de los servicios de emergencia.

Una persona, cuya identidad no fue comunicada, falleció y otras nueve resultaron levemente heridas, añadió el portavoz.

Preguntados por las posibles causas de la explosión, los servicios de emergencia no ofrecieron explicaciones.

En las imágenes que difundieron en su cuenta en la red social X, se aprecia un derrumbe parcial en la fachada del edificio.

En octubre de 2025, el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid dejó cuatro muertos.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
