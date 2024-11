Venezuela libera a algunos de los miles de detenidos tras elecciones presidenciales

Caracas — Organizaciones no gubernamentales de Venezuela informaron el sábado de la liberación de decenas de personas de los miles que fueron detenidas tras las protestas mortales que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio , que siguen generando controversia.

“Hasta ahora hemos confirmado un poco más de 70 excarcelados, pero el proceso sigue”, informó a The Associated Press Gonzalo Himiob, director de la organización no gubernamental Foro Penal.