Venezuela presenta presuntos audios del opositor Edmundo González en un intento de desmentir coacciones

En las grabaciones, se escucha la voz de un hombre que Rodríguez identifica con Edmundo González hablando de llamados a la paz o a la unidad de los venezolanos. Los audios, no obstante, no contienen ninguna mención explícita en la que el excandidato opositor admite su derrota en las pasadas elecciones frente al mandatario Nicolás Maduro, como aseguró el gobierno esta semana.

En uno de ellos se escucha presuntamente al opositor decir: “Lo que he hecho es llamados a la paz, a la reconciliación, a la unidad de los venezolanos. La verdad es que... sobre esa plataforma es que yo me he montado”. En otro, menciona: “Yo me quiero ir a dormir con ese tema resuelto”. Pero no se oye ninguna mención explícita sobre los resultados o la victoria electoral.