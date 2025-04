Acerca de la financiación de la toma del Palacio de Justicia existen diferentes versiones. El fallecido sicario favorito de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez alias ‘Popeye’, sostuvo que su jefe financió al M-19, pero no para tomarse el Palacio de Justicia. “El patrón les decía que no se metieran al Palacio, sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado. El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó, porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada” , contó Popeye al medio citado.

“No, nada que ver con la toma al Palacio de Justicia. Me quedé estupefacto cuando supe eso. Me enteré en libertad de que la Comisión de la Verdad dice que Pablo Escobar pagó 5 millones de dólares a la guerrilla del M-19 para que hiciera la toma. Yo me quedé frío. Me pongo a ver quién dice eso y es Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye. Yo lo conocí cuando era el chofer de Pablo. No podía cargar una pistola”, afirmó Lehder, quien volvió a Colombia el 28 de marzo pasado.