Horas después del azote del huracán María, las autoridades estatales anunciaron públicamente que la represa Guajataca colapsaría y que debían evacuar a las comunidades aledañas. Sin embargo, eso nunca ocurrió y hoy día esa infraestructura está reparada tras una inversión de $50 millones.

El anuncio del gobierno central provocó que miles de familias de Isabela y de Quebradillas se alarmaran y salieran de sus casas pensando que después de la magnitud de los daños que dejó el huracán María, habrían catástrofes adicionales.

Fue necesario que los alcaldes de Isabela y Quebradillas, Carlos Delgado Altieri y Heriberto Vélez, respectivamente, acudieran directamente a las comunidades y aclararan la situación a miles de personas.

Un vídeo, que aún recorre las redes sociales, muestra a Delgado Altieri con altoparlante en mano haciendo un llamado a la calma e instando a la gente a que volviera a sus respectivas residencias.

“(En la comunidad de) Mantilla no hay necesidad de evacuar o de abandonar esas áreas. No hay necesidad de abandonar áreas donde estén los canales porque no será por esa área donde va a salir el agua. Va a bajar por el río Guajataca hacia el mar. Con la cantidad de agua, sectores como por ejemplo, San Antonio de la Tuna, son áreas que corren riesgo. Pero sectores como Mantilla, Tocones, Capiro… no hay por qué estar aquí”, advierte en el vídeo el alcalde, que perdió a su esposa, Rosa María Irizarry, días después del huracán María.

“El gobierno había ordenado desalojar toda Isabela. Fue una gran exageración de parte del gobierno”, recordó hoy día el alcalde, que ahora aspira a la gobernación de la isla.

Delgado Altieri rememoró que no fue suficiente la aclaración que ofreció porque después se topó con miles de familias en las afueras del coliseo José “Buga” Abreu. “Muchos querían que se abriera el coliseo para pasar la noche. Yo se los muestro, porque el coliseo había quedado destruido, que debían irse a sus casas. Que no había peligro, pero no escuchaban. Había niños llorando diciendo ‘mami no quiero regresar’. Fueron horas desesperantes en la madrugada”, contó el alcalde.

Su homólogo de Quebradillas destacó que la histeria era colectiva.

“En aquella ocasión, nosotros indicamos que no era necesario desalojar la gente, pero movilizamos o sacamos de las áreas a la gente que vivía cerca de la represa. Decidieron irse a casa de los familiares. Había mucha gente histérica. Recuerdo que hubo muchos que fueron hasta mi casa. Los ubiqué en el coliseo y en la cancha vieja Pedro Hernández”, relató.

Vélez dijo que orientaron al entonces gobernador Ricardo Rosselló que “no era necesario” desalojar o sacar a las familias de su residencia. Rosselló viajó en helicóptero hasta el área y aterrizó en el barrio Planas, de Isabela. “Mucha gente se puso histérica por el anuncio del gobierno (central). Nadie corrigió. Tuvimos que ir nosotros (los alcaldes) a decirle a la gente y calmarlos”, dijo Vélez.

Tras días de incertidumbre, la represa nunca colapsó. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se hizo cargo de la labor de reparación. Colocaron arena y bloques para darle soporte a la represa. Los $50 millones que sirvieron para reponer el daño provinieron de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Con el pasar de los días se supo que la represa no se rompió, sino que tras el azote del huracán María, la gran cantidad de agua que recibió socavó una de las paredes provocando que se saliera por el vertedor. Contrario a la información que había divulgado el gobierno en ese entonces, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos aclaró que la represa no tenía una rotura de 24 pulgadas.

Los dos alcaldes, sin embargo, lamentaron que el Cuerpo de Ingenieros nunca les comunicara cuán resistente quedó la represa tras los trabajos realizados.

“Sí ellos aseguraron que reforzaron toda la parte del cimiento (de la represa). Todo lo reforzaron. Ellos aseguran que está estable. Hay una etapa de diseño para hacer unos trabajos en la base de la represa que queda dentro del lago y que está bajo agua”, sostuvo Delgado Altieri.