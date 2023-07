El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, denunció ayer que un 85% de los refugios no está listo para la temporada de huracanes, porque carece de las condiciones idóneas para recibir personas.

“Este es el cuento de nunca acabar. Hay dinero de sobra para poner las escuelas en condiciones. ¿Qué voluntad falta o qué otra cosa más falta para que pongan en acción la palabra empeñada de darle a los refugiados, al menos, los servicios básicos?”, cuestionó Hernández en conferencia de prensa.

El también alcalde de Villalba hizo sus expresiones durante la Cumbre de Temporada de Huracanes efectuada ayer por la Asociación de Alcaldes.

Precisó que recibieron del Departamento de la Vivienda una lista de 364 escuelas habilitadas como refugio, pero debe ser revisada “porque las escuelas que están incluidas ahí no hay forma de que estén listas para refugios. Son muy distantes o hay circunstancias, luego de Fiona, que las afectaron”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, rechazó las expresiones del alcalde.

“Eso no es correcto y no sé de dónde pudieron haber concluido eso, porque no es correcto y no se discutió allí”, sostuvo.

“Puede pasar que haya refugios que hay que instalarles cisternas y hay que instalarles generadores, o reparar alguna situación, pero decir que los refugios no están listos para salvar vidas, pues no es lo correcto. Los refugios están disponibles”, agregó el funcionario.

Agregó que “siempre ha estado sobre la mesa” delegar en los municipios la administración y mantenimiento de los refugios mediante acuerdos.

Destacó que, previo al comienzo de cada temporada de huracanes, envía una carta a cada alcalde dejándoles saber cuáles son los refugios, con la disposición de que hagan cambios.

Hernández precisó que los refugios son responsabilidad no solo de Vivienda sino también del Departamento de Educación, bajo la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP). Otra porción de las escuelas, en términos de mantenimiento, es responsabilidad de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Precisamente, el director de la AEP, Yamil Ayala, dijo por escrito que “su responsabilidad se limita al contrato de mantenimiento con Educación. La AEP no administra refugios”.

Mientras, la OMEP informó que trabaja “en planes de prevención e inspección priorizando escuelas que son utilizadas como refugios”.

“Se están equipando con materiales y equipos como extintores, cisternas, generadores, placas solares, etc.”, se indicó.