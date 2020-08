El precandidato a la gobernación Pedro Pierluisi catalogó como una “afrenta a la democracia” la petición que hiciera su rival, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien le solicitó al Tribunal Supremo que se anule todo voto emitido el domingo en centros que no abrieron a las 8:00 a.m.

“Anular la voluntad del pueblo, según fue expresada en cientos de colegios de votación, es inconcebible. Lo importante es que se culmine el proceso de primarias este próximo domingo”, sostuvo Pierluisi en su cuenta de Twitter.

Igualmente, el expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández, catalogó como “golpe de estado” la petición de la gobernadora.

“El que se anulen los votos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico equivale a intentar dar un golpe de estado a nuestro pueblo, a la democrácia de nuestra nación, los Estados Unidos. Eso es algo que jamás debería estar sobre la mesa. El principio democrático es simple: una voz, un voto. Todo voto emitido el domingo, no importa la hora, debe ser contabilizado y adjudicado”, señaló Aponte en declaraciones escritas.

“Puerto Rico no es una dictadura, es una democracia y en nuestro sistema de gobierno, el voto es sagrado. Jugar con eso es jugar con Puerto Rico y no lo podemos tolerar. El pueblo que, libre y democráticamente se ha expresado, no puede ser castigado por caprichos. El mero hecho de pensar eliminar esos votos es un asalto al principio básico de todo elector, de todo pueblo libre y democrático como el nuestro”, agregó el líder estadista.

También se expresó en contra de la postura de Vázquez la representante María Milagros Charbonier.

“Las personas que ya votaron tienen derecho a exigir que su voto se respete, se cuente, se adjudique y se divulgue. Hacer lo contrario, incluso solicitar lo contrario, es un atentado a los derechos y prerrogativas del elector. Es nuestra obligación exigir que se cuenten los votos”, sostuvo la representante por acumulación.

Ayer, la comisionada residente Jenniffer González expresó en su cuenta de Twitter que debían certificarse y divulgarse los resultados “en los que el proceso electoral empezó y culminó”.

En el caso popular, precandidato a la gobernación Eduardo Bhatia insistió en que se certifiquen los resultados “de todas las papeletas que se votaron”.

Por su parte, el precandidato por el Distrito 4 de San Juan, Manuel Calderón Cerame, señaló que solicitar la anulación de una enorme cantidad de los votos emitidos el domingo es una “irresponsabilidad”.

“Constituye un acto criminal de invalidar la voluntad del Pueblo expresada en las urnas el domingo pasado. No toquen esa fibra peligrosa”, sostuvo Calderón Cerame.