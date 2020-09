Tan solo necesitas tu licencia de conducir, un recibo de agua o luz, y -como mucho- 30 minutos de tu día para completar la inscripción como un nuevo elector y sacar la tarjeta electoral para participar en las elecciones generales de noviembre.

El proceso se completa en una Junta de Inscripción Permanente (JIP) que consigues en tu municipio de residencia o acudiendo directamente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Sin embargo, todas las 82 JIP están funcionando “tipo isla”, lo que significa que el elector puede visitar cualquiera de estas independientemente de su municipio de domicilio.

El Nuevo Día llegó hasta la sede central de la CEE, en Hato Rey, para presenciar el protocolo y divisó ciudadanos de otros pueblos, incluyendo extranjeros con ciudadanía estadounidense, que llegaban con la seguridad de querer su tarjeta por querer lograr “un cambio”.

Uno de ellos fue Víctor Colón Ordóñez, un ponceño de 30 años, quien se inscribió por primera vez, motivado por sus familiares y por la coyuntura del país.

“Desde hace tiempo se va viendo mucha polémica en la política y situación económica, pues ahora trabajando con gente y viendo cómo muchos negocios se están afectando y están cerrando, que se presentan pocas alternativas, creo que es hora de hacer un cambio. Casualmente, estoy trabajando un programa de adiestramiento para empleados en diferentes tipos de negocios, particularmente relacionados con el café, y he visto cómo muchos están tratando de emprender y se les hace muy difícil”, contó Colón Ordóñez.

Con él coincidió Marcio Olariaga, un argentino que obtuvo su ciudadanía americana hace dos años y que llegó hasta la CEE para sacar su tarjeta con la que motivará ahora a sus amistades a hacer lo mismo.

“Soy argentino, pero me hice ciudadano americano hace poco y parte de eso implica el derecho a votar y me parece que es muy importante, además de estos tiempos difíciles en que estamos, levantar la voz y votar. Estamos en un momento histórico y es nuestro deber y derecho y lo tenemos que hacer valer. Voten luego de haber leído la plataforma, no por colores de partidos”, expresó Olariaga.

Por su parte, Ángelica Coriano del Valle, de 22 años, llegó tras enterarse por las redes sociales de que en la CEE se podía sacar la tarjeta, al tiempo en que reconoció que también se motivó tras haber visto que el trapero Bad Bunny sacó su tarjeta electoral.

“Las redes sociales definitivamente están alzando la voz para que la gente salga a votar y pues también vi que Bad Bunny lo hizo. Me motiva a que debemos salir ya de políticas viejas y a que jóvenes se motiven a estar al tanto del cambio que necesitamos en el país, ya que definitivamente necesitamos un cambio”, manifestó.

La joven calificó de “poderosa” la oportunidad de tener la tarjeta electoral y exhortó a otros jóvenes y personas en general a que “no se duerman, que siempre estén al tanto que se eduquen y siempre tengan el interés de poner su granito de arena para poder ayudar a sacar la isla a progresar y salir hacia delante”.

A ninguno de los tres le tomó más de media hora sacar su tarjeta electoral. Llegaron al vestíbulo de la CEE y allí una oficial de seguridad les instruyó dónde debían sentarse para esperar su turno hasta ser llamado para sacar la tarjeta.

Dicha oficial detiene en la puerta principal a cada persona que intenta entrar al edificio para tomarle la temperatura y desinfectarle las manos, como medidas preventivas ante el COVID-19.

Todo el proceso toma -como mucho- media hora entre la espera a ser llamado y la entrevista. Sin embargo, una vez comienza el primer paso para ser la entrevista con la funcionaria el resto de los pasos no se extenderán por más de 10 minutos.

¿Hasta cuándo tienes para inscribirte?

La JIP en la Comisión Estatal de Elecciones está abierta de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los viernes y sábados de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

La fecha límite para inscribirse como nuevo elector es el próximo 14 de septiembre y, a partir de entonces, solo se otorgarán duplicados de tarjetas.

Ese mismo día finaliza el periodo para hacer transferencias, reactivaciones, voto adelantado y la inscripción de fácil acceso a domicilio que incluye a las personas ciegas.

Mientras, el 19 de septiembre es la fecha límite para inscripciones para participar del voto ausente.

Hasta el pasado 1 de septiembre, la CEE había registrado 98,046 nuevos electores en lo que va del 2020, lo que eleva a 2,323,881 electores activos para participar de las próximas elecciones generales.

Hace cuatro años, el número de electores que participó de los comicios era 1,564,205, según cifras de la CEE.