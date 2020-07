En plena temporada de huracanes, el gobierno de Puerto Rico sigue sin estar listo para para enfrentar o manejar un evento atmosférico o catástrofe natural mayor, según le comunicó a la gobernadora Wanda Vázquez el jefe de la región de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) con jurisdicción sobre la isla, Thomas Von Essen, en una carta enviada hace dos semanas que trascendió esta noche.

En la carta, con fecha del 14 de julio, Von Essen le dice a Vázquez que le manifestó sus preocupaciones sobre la preparación de la isla para manejar un evento mayor en una reunión cara a cara con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer y el general retirado Marcelo Rolón, quien el 7 de julio fue designado por la gobernador como director interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres (NMEAD), ante la súbita renuncia el día antes del director José Burgos.

El jefe de la Región II de FEMA le comunicó sus preocupaciones personalmente al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón

No obstante, dice Von Essen, cuatro semanas después de la reunión, ninguna de sus preocupaciones había sido atendida. La carta dice que la reunión fue “el 8 de julio”, pero la alusión de Von Essen a que “han pasado cuatro semanas” de su reunión con Pabón hace pensar que se trata de un error tipográfico en cuanto a la fecha del encuentro.

PUBLICIDAD

“Esto levanta muchas preocupaciones porque estamos a mitad de la temporada de huracanes del 2020, en un ambiente de COVID-19, y el gobierno de Puerto Rico, de acuerdo a los expertos de FEMA en la materia, no está bien preparado ni tiene la habilidad para responder o manejar un evento mayor”, dice Von Essen en la carta.

“La postura actual de preparación de Puerto Rico para manejar un huracán significativo, un terremoto o una segunda ola de COVID-19 requiere de su liderato”, le escribió Von Essen a Vázquez.

La Fortaleza no respondió esta noche una petición de reacción a la carta.

FEMA, por su parte confirmó la autenticidad de la carta y reiteró sus preocupaciones. La carta fue suministrada a El Nuevo Día por una fuente que prefiere que no se le identifique.

FEMA dice que el gobierno no tiene personal capacitado para manejar el centro de operaciones de emergencias por 24 horas siete días a la semana.

“FEMA identificó algunas deficiencias y limitaciones que afectarían negativamente las operaciones de respuesta futuras. La temporada de huracanes de 2020 sigue presentando desafíos a medida que respondemos y nos recuperamos del COVID-19. Esta carta tiene como objetivo abrir un diálogo entre FEMA y el Gobierno de Puerto Rico sobre las limitaciones y la identificación de un camino a seguir, mientras de forma conjunta buscamos las soluciones. FEMA sigue comprometida en asistir al Gobierno de Puerto Rico y asegurar el cumplimiento en la preparación y respuesta ante un desastre”, dijo la agencia en una declaración escrita.

La carta trascendió justo en el momento en que la isla enfrenta su primer encuentro con un fenómenos atmósferico de la temporada, con una onda tropical que se dirige a la zona con alta probabilidad de haberse convertido en tormenta tropical para el momento en que pase sobre la isla probablemente en la noche del miércoles.

PUBLICIDAD

En la conferencia de prensa sobre este evento, la gobernadora ni ninguno de los funcionarios de su gabinete hizo alusión alguna a las preocupaciones de FEMA e incluso algunas de las expresiones contradicen lo que preocupaba a FEMA hace dos semanas.

Por ejemplo, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, dijo que ya se alcanzaron acuerdos de cooperación mutua con compañías eléctricas de Estados Unidos para que vengan a la isla a asistir en caso de una catástrofe mayor. Pero la carta de FEMA dice que esos acuerdos no se han alcanzado ni se sabe si estará disponible en medio de la crisis de COVID-19 que viven jurisdicciones de Estados Unidos.

“Hasta esta fecha, no se ha verificado la continuidad de la disponibilidad de esas capacidades. Esto es especialmente preocupante considerando el ambiente de COVID y potencial apoyo federal necesario para apalancar esos recursos”, dice la carta.

En la carta, Von Essen señala nueve puntos de preocupación, que van desde falta de personal para manejar la emergencia y escasez de personal adiestrado en el Departamento de Seguridad Pública (DSP), hasta la ausencia, a estas alturas, de respaldo eléctrico en la operación de múltiples plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AAA), burocracia excesiva y hasta falta de claridad en qué rol, si alguno, tendría la Guardia Nacional de Puerto Rico en la respuesta a un desastre mayor.

FEMA también señala que no existen planes de continuidad de operaciones en las principales agencias y urge a la gobernadora a tomar acciones contra los jefes de agencia que no los hayan completado. FEMA no precisa cuáles son las agencias que no tienen sus planes de continuidad de operaciones. La agencia también dice que en el gobierno de Puerto Rico no hay en este momento personal para correr 24 horas, siete días a la semana, un centro de operación de emergencia, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la agencia por adiestrar personal que pueda realizar esas tareas.

PUBLICIDAD

La agencia también muestra preocupaciones de que a este momento el gobierno no tenga contratados servicios de teléfono satelital, que tan necesarios fueron cuando todas las comunicaciones colapsaron tras el paso de María en el 2017.