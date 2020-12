Inés Marrero arribó a la Casa Protegida Julia de Burgos hace 21 años, y aún recuerda claramente los temores que experimentó aquel diciembre de 1999 mientras se acercaban las festividades navideñas.

Se acuerda de que, para aquellas fechas, llegó a cuestionarse si había hecho bien en salir del hogar junto a sus tres hijas huyendo de una relación violenta. “Llegué a pensar en salir y regresar porque es un momento especial, Nochebuena, Despedida de Año, Día de Reyes. Pero, a la misma vez, pensaba, ¿para qué regresar? Para vivir peor”, compartió Marrero.

Hoy, no queda un ápice de duda. Tuvo las fuerzas necesarias para no dar marcha atrás, pero no lo hizo sola. Contó con el apoyo emocional de un grupo de profesionales que la acompañó en cada paso. “La trabajadora social me decía que confiaba en mí, y esos detalles me daban más ánimo. También veía a mis hijas disfrutando, y pensaba para qué regresar. Sabía que no era la salida correcta”, rememoró Marrero, quien llegó al albergue cuando sus niñas tenían apenas dos, tres y cinco años.

PUBLICIDAD

“Miro hacia atrás, y no me reconozco porque, cuando pisé por primera vez Casa Julia, no hablaba, no lloraba frente a nadie, y el haber logrado estudiar, ver mis hijas y que ellas se sientan orgullosas de mí, para mí, eso es lo más grande”, sostuvo Marrero, quien hoy trabaja para la organización.

Como Inés, en la actualidad, muchas mujeres se encuentran albergadas en Casa Julia o en otro de los siete albergues que hay en la isla para víctimas de violencia de género. La Navidad es una temporada en la cual históricamente no solo aumentan los incidentes de violencia machista, sino que también se trata de una de las épocas más difíciles para decidir buscar ayuda.

“Pueden sentir presiones sociales para mantenerse en las navidades y hasta sentido de culpabilidad porque piensan que les están robando las navidades a sus hijos”, señaló Coraly León Morales, directora de la Casa Protegida Julia de Burgos.

Ese sentido de culpabilidad que pueden experimentar las víctimas se suma a varios factores provocados por la pandemia de COVID-19 y que hacen más difícil dar ese paso de liberación. La ausencia de espacios o momentos de soledad para procurar ayuda, el miedo a exponer a sus hijos a un posible contagio y el encierro junto a la parte agresora son estresores que se añaden a los que ya experimentan las víctimas.

La combinación de ambos escenarios -la pandemia y la violencia de género- ha provocado un mayor deterioro en las participantes con problemas de salud mental, lo que ha llevado a Casa Julia a contratar más personal. “Hemos tenido que atender más intervenciones de crisis que lo que regularmente trabajamos, y eso implica identificar recursos adicionales para que tuvieran mayor acceso a ese apoyo”, explicó León Morales.

PUBLICIDAD

PROTEGE TU SALUD MENTAL Son días duros para quien sea. Más aún en esta temporada de fiesta. Sabemos que las ganas de... Posted by Casa Protegida Julia de Burgos on Thursday, December 3, 2020

Vilmarie Rivera, presidenta de la Red de Albergues, destacó también la crisis económica que atraviesan muchas familias debido a la pérdida de ingresos. Se trata no solamente de un estresor que puede acrecentar el problema de violencia, sino que también se torna en una limitación adicional para las mujeres que quieren salir y lograr la independencia.

Destacó, igualmente, el incremento que comúnmente hay en esta época en el consumo de alcohol. “El que no podamos compartir con la familia, el que tengamos que estar en nuestros hogares a cierta hora lo que hace es que el ser humano trate de buscar otras vías de escape para manejar su situación emocional, y entra el alcohol, lo que exacerba las distintas problemáticas a nivel familiar”, detalló Rivera.

El 2020 ha sido un año terriblemente violento para las mujeres. Según estadísticas de la Policía, 45 mujeres han sido asesinadas, incluidas 10 a manos de sus parejas. También se han perpetrado seis transfeminicidios, cinco de ellos contra mujeres trans. “Creo que una mujer que muera a manos de la violencia doméstica o de la violencia de género es demasiado… yo debo morir por causas naturales, pero no por estar en el lugar donde se supone que yo me sienta más segura, que es mi hogar”, señaló Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth.

Ante la ausencia de respuestas certeras a nivel gubernamental, el Proyecto Matria estableció una línea de emergencias mediante la cual recibió, entre abril y mediados de noviembre, 1,593 llamadas con solicitudes de ayuda para coordinación de albergues, planes de seguridad, órdenes de protección y otros servicios. Esa cifra ya alcanza las 1,800 llamadas, indicó Flores.

PUBLICIDAD

El primer y único estudio científico realizado en la isla sobre feminicidios, “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018”, concluyó que, en la isla, ocurre un feminicidio cada siete días. El análisis reveló que, entre 2014 y 2018, hubo 266 feminicidios en el país, y 36% de estos ocurrieron en la vivienda de las mujeres o sus familiares.

“Las víctimas están doblemente expuestas (en la Navidad). Sin embargo, no es cuando necesariamente quieren buscar esa ayuda, quieren estar en el núcleo familiar, y súmale ahora el estresor de que ese núcleo se achica. A lo mejor, era la única fecha donde nuestras víctimas se podían relacionar con sus familiares”, señaló Flores, al recordar que uno de los mecanismos de poder y control del agresor es alejar a la víctima de sus familiares.

Firme compromiso

A pesar de que reconocen que hay un incremento en sus gastos y una merma en las donaciones, las organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con las mujeres no han cesado ni por un segundo los servicios de orientación y protección a las víctimas y sobrevivientes.

La pandemia ha provocado la cancelación de actividades, un alza en los gastos para cumplir con los parámetros de seguridad que exigen los tiempos y el diseño de un plan de protección que lamentablemente -en múltiples instancias- ha provocado una reducción en su capacidad de albergue para poder cumplir con la cuarentena que tienen que imponer cada vez que llega una nueva participante.

“Al momento, no hemos tenido que reducir ningún tipo de servicio, pero ha sido un gran reto el seguir trabajando por la pandemia. Hemos tenido que hacer una gran inversión en equipo de protección, casi, casi como si fuera un hospital… y en equipo tecnológico para que los niños se puedan mantener tomando sus clases”, señaló León Morales, al reconocer el apoyo económico de la Coordinadora Paz para la Mujer y de la ciudadanía que respaldó las campañas de recolección de fondos.

PUBLICIDAD

Las entidades también se han mantenido llevando un mensaje de prevención sobre los servicios disponibles, los factores de riesgo y qué hacer para buscar esa ayuda. No obstante, han carecido de un apoyo constante del gobierno en áreas como la administración de las pruebas confirmatorias de COVID-19 y el desarrollo de un albergue para víctimas de violencia de género positivas al virus, reclamo que no ha sido atendido.

“Al mes de agosto, Hogar Ruth llevaba un gasto de $48,000 entre las pruebas, que las realizamos cada 14 días, y la compra de materiales de desinfección y protección. Ha sido un trabajo colaborativo entre todos los albergues”, detalló Flores.

Cuestionó, además, el retraso que ha habido en la distribución de fondos de la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Cares Act) que se le han asignado a Puerto Rico para atender la emergencia. “Hay una cantidad de dinero para las organizaciones, y ese dinero no ha llegado. No debería ser tan difícil porque las organizaciones, una vez más, hemos demostrado que, en las emergencias, somos la primera respuesta”, señaló Flores.