El sistema electoral de Puerto Rico recibiría múltiples cambios en los próximos años si se logra aprobar un anteproyecto de reforma electoral del Senado del cual El Nuevo Día obtuvo copia.

Relacionados: El voto por Internet es una de las prioridades en el anteproyecto de reforma del sistema electoral

En el documento de 375 páginas se proponen modificaciones en tres áreas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE): estructurales y administrativos, electorales y de innovación tecnológica. De aprobarse, estos cambios comenzarían este año y se extenderían, de manera paulatina, hasta el 2028.

A continuación, 31 de estas propuestas:

1. Propone la consolidación y la reducción de oficinas administrativas y electorales.

2. Elimina las vicepresidencias y subsecretarias de la CEE.

3. Un partido que no quede inscrito, de reinscribirse, tendrá derecho a lo que llama comisionados electorales adicionales. Esos comisionados participarán de las reuniones de la CEE solo “cuando los asuntos a discutir se relacionen específicamente con los que correspondan a las categorías de sus partidos políticos”. Recibirán una dieta. Mientras que los comisionados electorales tienen un alza en salario. En vez de devengar $80,000 anuales. Su remuneración sería “equivalente al salario de un juez del Tribunal de Apelaciones”, indica el anteproyecto.

4. También tendría un alza de salario el secretario de la CEE puesto que en vez de cerca de $70,000 anuales, recibiría el salario equivalente al de un juez del Tribunal de Primera Instancia, que es de $80,000 anuales.

5. Los jueces del Tribunal Supremo tendrán a cargo la elección del presidente y presidente alterno de la CEE por un periodo de cuatro años.

6. Todos los documentos de la CEE deben de ser digitalizado. Establece que todo documento digital será considerado original.

7. Protege el presupuesto de la CEE para que no se pueda alterar. Debe ser un presupuesto de base cero.

8. Aumenta la discreción del presidente de la CEE para otorgar contratos y compras. Aumenta a $75,000 de los $30,000 que hay actualmente.

9. Sustituye el concepto de balance electoral por balance institucional en muchas áreas de la CEE lo que deja en manos del presidente la selección de los directores en las oficinas administrativas.

10. La Ley del Empleador único aplica a la CEE para “empleados cuyas funciones no sean necesarias de manera continua”.

11. Prohíbe el nepotismo en la CEE.

12. Cambia el horario de votación. Será de 9:00 a.m. a 5:00 pm. Actualmente, los electores ejercen su derecho al voto de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

13. Reduce y consolida por etapa las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que, al final, no deben pasar de 12. Esto debe pasar no más tarde del 30 de junio de 2022. La CEE podrá establecer Juntas de Inscripción Temporeras, de ser necesario, que equivalen a las JIP. Pero eventualmente las elimina.

14. Se amplía el uso del voto ausente. Ya no será solo para militares o personas que estén fuera del país por razones laborales, sino para todo elector hábil que esté fuera de Puerto Rico.

15. Se amplía también el voto adelantado que sería para: personas que lo necesitan por razones de trabajo, está al cuidado de un ciudadano, elector encamado, un candidato, un viajero, alguien con una discapacidad física, que tenga fácil acceso en el domicilio, en una casa de alojamiento y confinado.

16. Se crea el voto por Internet, se hará por fases empezando con un proyecto piloto. Debe estar listo para la elección del 2020 como proyecto piloto con el voto ausente y el voto adelantado.

17. En las elecciones del 2024 se implantará el voto por Internet para primarias nacionales y presidenciales.

18. Para las elecciones del 2028, la CEE “determinará si el voto por Internet será el único mecanismo disponible para votar o hasta cuándo deberán combinarse los mecanismos”.

19. Elimina la tarjeta electoral y solo se deja para aquellos que no tienen ningún tipo de identificación válida como lo es un pasaporte, real ID o la licencia de conducir.

20. Cambia el proceso de recusación de un elector y prohíbe el acecho para recusación.

21. Rediseña el proceso de recogido de endosos. Es el primer proceso que debe digitalizar la CEE para el 15 de septiembre de 2019.

22. La Junta de Anuncios sale de la CEE y pasa a la Oficina del Contralor Electoral.

23. Se crea un registro electrónico de electores. No más tarde del 1 de julio de 2022 los electores deben tener acceso a ese registro que debe funcionar a distancia y en tiempo real. Lo pueden manejar los electores.

24. También se crea el Electronic Poll Book para la identificación y el registro de asistencia de los electores. Ambos se establecen por fases.

25. La CEE tendrá un portal 24/7 desde donde el elector podrá manejar toda su información y transacciones electorales. El portal debe estar disponible no más tarde del 31 de mayo de 2020.

26. Al votar, se mantiene el sistema tradicional con papeletas, pero también el elector puede votar con un dispositivo.

27. Segrega partidos estatal, legislativo y municipales.

28. Concede a la CEE la capacidad de poner multas administrativas.

29. Añade un artículo que reconoce el derecho de los ciudadanos americanos a la autodeterminación respecto al status político.

30. Establece que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene jurisdicción sobre fondos asignados a la CEE para que Puerto Rico ejerza “su derecho para determinar su status político futuro”.