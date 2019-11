El senador Abel Nazario confirmó hoy, viernes, que entregó la documentación necesaria para aspirar a un puesto por acumulación en el Senado para el 2020.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, sostuvo que cumplió con informar al Comité de Evaluación de Candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fue acusado en el pleno federal en casos separados.

"Fui el primer candidato que cumplió con todos los requisitos y eso va al Comité de Evaluación, y está sujeto a las reglas del partido, que me las conozco bien. Estoy listo esperando el proceso", sostuvo el exalcalde de Yauco.

"Ya yo estaba listo, tenía mis documentos, marqué los encasillados de que estoy siendo acusado y que hay un proceso en mi contra", agregó.

El senador indicó que espera se le conceda la oportunidad de correr pese a las imputaciones de corrupción en su contra, porque si no sus derechos como ciudadano se le estarían violentando.

"Son gente que conocen de derecho y son gente juiciosa y van a ver que cumplo con todos los requisitos y, de no permitirme aspirar, me quitarían un derecho no solo como puertorriqueño, sino como elector del partido", comentó.

De acuerdo a Nazario, el comité que evalúa los candidatos es presidido por la exjueza Luisa Lebrón. El senador no discutió su intención de revalidar con ningún otro miembro de la colectividad, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Nazario también entregó sus planillas sobre ingreso, documentación de Administración para el Sustento de Menores (Asume), una certificación de la Oficina del Contralor Electoral y un formulario en el que debe validar que no utiliza bebidas alcohólicas.

Acusado dos veces en el pleno federal

Nazario ha sido acusado dos veces en casos separados en el pleno federal. El más reciente fue el pasado 6 de noviembre, cuando junto a otros siete individuos fue arrestado por un gran jurado federal por robo y soborno en relación con programas que reciben fondos federales.

De acuerdo con la acusación, Nazario y el resto de los imputados habrían conspirado para que empleados municipales de Yauco cobraran dinero federal para trabajar en su campaña senatorial y para que también brindaran asistencia a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo el legislador necesitaría para ganar las elecciones y posteriormente convertirse en presidente del cuerpo.

Su primera acusación fue el año pasado, por presuntamente permitir a empleados municipales trabajar sin paga.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos determinó que el municipio debía retribuir a esas personas cerca de $600,000, pero esto nunca ocurrió, así que Nazario fue acusado de 30 cargos por prestar declaraciones falsas al gobierno federal y nueve cargos adicionales por fraude electrónico por comunicaciones relacionadas a este trasiego.