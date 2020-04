Washington - El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá piensa que por primera vez en dos décadas Puerto Rico puede insertarse en la discusión en favor de incentivar la manufactura estadounidense en la isla como una posible solución a un problema de Estados Unidos, no solo por el interés de revivir su economía.

Después de que un editorial del diario conservador New York Post –en medio de la crisis del coronavirus-, propuso revivir un beneficio como la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, para atraer más producción de medicamentos y dispositivos médicos a territorio estadounidense y depender menos de China, Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, presentó su propuesta.

En una carta al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), Acevedo Vila sugirió reducir a las subsidiarias estadounidenses que hacen negocios como empresas foráneas en la Isla, el impuesto de 13.1% sobre los activos intangibles o propiedad intelectual (Gilti) que impuso a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) la reforma contributiva federal de diciembre de 2017, similar a una medida que con carácter temporal impulsó sin éxito el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

Luego, el congresista republicano Chip Roy (Texas) anunció que presentará legislación para revivir incentivos como la 936 en Puerto Rico, una medida que estuvo vigente hasta mediados de la década pasada y que el Congreso eliminó por entender que los privilegios contributivos eran exagerados frente al número de empleos que generaba.

Es un debate salpica con fuerza el debate de status.

Como muestra, la resolución adoptada por la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que rechaza beneficios tributarios para el sector manufacturero de la isla que dependan del status de territorio no incorporado, incompatible con encaminar la isla hacia la estadidad.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha indicado que a corto plazo un aumento en la inversión manufacturera en la isla puede darse a base de la ley de Producción de Defensa que con lentitud invoca el presidente Donald Trump, pero dijo que propondrá al Congreso un crédito contributivo federal por salarios, inversión de capital, y compras locales en zonas con un nivel de pobreza de por lo menos 35%, lo que beneficiaría a la Isla.

Como parte de la ley de estímulo económico federal, el Departamento de Salud federal debe presentar en 60 días un plan sobre cómo reducir la dependencia de Estados Unidos en los medicamentos y productos médicos que se manufacturan fuera del territorio estadounidense.

“Si algo hemos aprendido en esta crisis es que nunca más debemos depender del resto del mundo para la producción de medicamentos esenciales”, dijo el jueves el asesor del presidente Trump para Intercambio Comercial y Política Pública de la Industria Manufacturera, Peter Navarro.

Acevedo Vilá sostuvo que aspira a desarrollar un lenguaje sobre una posible legislación, para entonces buscar que un grupo de demócratas y republicanos la auspicie. Pero, consideró que esta es una discusión que pudiera tomar, por lo menos, hasta finales de año.

¿Por qué dar más exenciones a las CFC para atraer nueva inversión?

-La pérdida de más de 100,000 empleos en la manufactura en Puerto Rico desde que se eliminó la sección 936, ha (implicado que) compañías se han ido lugares como China e India, y se ha convertido en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Uno de los supuestos propósitos del ‘gilti tax’ de 2017 era atraer nuevamente ese tipo de manufactura a la jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo los estados o Puerto Rico. Mis discusiones con los que conocen este tema, inclusive antes de que se aprobara el Gilti, indican que son (los incentivos contributivos) los que nos pueden dar una ventaja competitiva a Puerto Rico, porque no queremos ni podemos competir con medidas laborales y ambientales más liberales en otros países.

¿Por qué Estados Unidos va a querer incentivar más la inversión en Puerto Rico que en los estados, digamos Ohio?

-Es más costo efectivo y rápido hacerlo en Puerto Rico, con un incentivo contributivo, que en otros lugares que no tienen esas experiencias previas con el sector de la manufactura de productos médicos y farmacéuticas.

¿No hay estados con esa experiencia?

-Ninguno es un centro de producción farmacéutica a nivel mundial como Puerto Rico.

Una reducción al Gilti incentivaría beneficios por trabajos que en gran medida se hacen fuera de Puerto Rico. ¿Cómo se crean trabajos en la isla?

-Ese es el tema que con la gente del sector privado estamos tratando de afinar. Estamos de acuerdo. A lo mejor a la farmacéutica X le encantaría que le cambiemos el Gilti y al final del camino no produce un nuevo empleo y eso no es lo que queremos. Con puertorriqueños en ese mundo empresarial, que les interesa proteger los intereses de Puerto Rico, estamos buscando ver que se puede hacer para que producción que se está llevando a cabo fuera de EE.UU., en China o en India, se mueva a Puerto Rico. Uno se tiene que convencer que ese es el mecanismo que va a atraer los empleos y la producción en Puerto Rico, y no simplemente más ganancias con lo que ya tienen en Puerto Rico.

Las investigaciones aun vivas como las que se hace sobre Microsoft recuerdan el abuso en ganancias de las 936, un asunto que recordó el senador Grassley cuando le pregunté del tema.

-Por eso, en mi carta, en un lenguaje no técnico, le digo (a Grassley) que lo que se haga tiene que estar atado a la producción en Puerto Rico, un lenguaje que le garantice a EE.UU que no es un mecanismo para traer ganancias a Puerto Rico que no tenga nada que ver con la manufactura en Puerto Rico y (promueva) la generación de empleos en la Isla.

¿Si el Congreso quiere atraer empresas farmacéuticas a territorio estadounidense, no tiene Puerto Rico ya una ventaja frente a los estados? Por un lado, el concepto de las CFC, y por el otro la experiencia en ese sector manufacturero.

-El punto es cómo Estados Unidos va a convencer a esas farmacéuticas que están en China e India a que regresen a Estados Unidos. Mi planteamiento es que a lo mejor una de las formas es dándole una ventaja competitiva a Puerto Rico. Si aprobaran una ley que dijera que por seguridad nacional el 80% de los productos farmacéuticas que produzcas tiene que ser en territorio estadounidense, eso sí le daría una ventaja a Puerto Rico, porque ya tenemos (las plantas y la experiencia). La comisionada habla de la ley de Producción de Defensa. Eso no genera inversión nueva. En un momento el presidente puede ordenarle a una farmacéutica en Puerto Rico que en vez de producir insulina, manufacture otro producto porque ‘tengo una crisis de salud’. Eso dura seis meses…como puede estar ocurriendo con la producción de Johnson & Johnson en la planta de Las Piedras de Tylenol.

¿Si se decidiera intensificar la producción farmacéutica en Puerto Rico, el sistema eléctrico lo permitiría?

-Ese es uno de los grandes retos. Tendría que venir acompañado con las reformas para que muchas de esas compañías pudieran generar su energía de forma costo-efectiva.

¿Ha dialogado con el congresista republicano Chip Roy?

-No he hecho ningún acercamiento, ni hemos encontrado el proyecto de ley. Preferiría ir al revés, primero tener una propuesta y a través de algún amigo en el Congreso hacerle el acercamiento. Le puse un tuit, pero más nada.

Se lo menciono porque la comisionada describía a Roy el otro día como un aliado del PPD.

-No lo conozco. Ya mismo dirán que el ex vicepresidente Dan Quayle también es amigo mío porque mencionó que sería mejor que las medicinas se hicieran en Puerto Rico y no en China. Tampoco conozco al editor de Forbes (Avik Roy) que propuso revivir la 936 para medicamentos genéricos. Ni a Jenniffer González se le ocurre decir que las farmacéuticas que están en Puerto Rico hoy comiencen a pagar como si estuvieran en EE.UU., porque se van.

La comisionada y el liderato legislativo del PNP han querido que se trate a Puerto Rico como territorio doméstico para fines contributivos. Lo argumentaron con la reforma contributiva federal de diciembre de 2017.

-Cuando los apretabas no llegaban a eso (en sus reclamos al Congreso). Lo que no querían era una distinción particular para Puerto Rico. ¿Van a poner a pagar a las farmacéuticas como si estuvieran en territorio de Estados Unidos y al Banco Popular no? Creo lo decían de la boca para afuera. Al final del proceso de la reforma contributiva federal de 2017, tuve una reunión con el consejero de asuntos contributivos del speaker Paul Ryan. Jenniffer González decía que al final el speaker Ryan iba a proponer unas alternativas para Puerto Rico, cuando hablé con ese funcionario no tenían ninguna propuesta. Nunca vi una propuesta en blanco y negro que presentara la comisionada sobre lo que ella dice de la boca para afuera.

Ellos han querido incorporar a Puerto Rico como territorio.

-Que le expliquen eso a todos los comerciantes y empresarios locales y no locales. Nunca lo han puesto por escrito, más allá del tema del status.

¿Con quién ha hablado en el Congreso de este tema?

-Me he comunicado con algunos congresistas amigos míos. Les he dicho que he enviado la carta a Grassley y que cuando esté listo quisiera hablar con ellos. En una oficina demócrata importante nos pidieron un lenguaje para cuando comience la discusión de un cuarto paquete legislativo (para mitigar la emergencia del coronavirus).

¿Cuál cree es la ventana de oportunidad? El Congreso está en receso hasta el 20 de abril, por lo menos.

-El mejor momento, obviamente es ahora, pero realmente nadie sabe cuánto tiempo va a estar cerrado Washington. Ellos podrían volver a trabajar alguna legislación de emergencia en cuatro semanas y volver a irse de receso, pero anticipo que para el otoño estos temas no se habrán resuelto en EE.UU. y sabe Dios si esto se extiende hasta el año que viene.

¿La sección 936 es una alternativa?

-No lo estoy planteando. Avik Roy - el editor de Forbes- la propone para productos genéricos. Yo no me siento que sea el acercamiento correcto, porque levanta todos estos argumentos negativos. Si cogiera vuelo no me opondría. Ahí es que tengo el gran problema con el liderato del PNP. Si Trump llamara a Jenniffer González para ofrecer una 936, ¿qué le va a decir, que no?

¿Cuál es la diferencia entre los antiguos beneficios 936 y reducir el Gilti a las CFC?

-El beneficio de la 936 básicamente le daba básicamente el beneficio de cero pago de ingresos al repatriar sus ganancias a EE.UU.. Bajo el Gilti las CFC pagan.

¿Por qué esto no es otra batalla perdida, como las que se han dado desde hace dos décadas?