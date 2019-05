El alcalde de Comerío, Josian Santiago, aseguró hoy que es perjudicial el hecho de que la figura de David Bernier figure entre las alternativas viables como candidato a la gobernación para los afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), pese a que este no ha oficializado su futuro político.

“Creo que debería hablar y decirnos claramente si estaría considerando una aspiración como esa, porque para poder decidir quién es el líder, hay que saber cuáles son las opciones”, respondió el alcalde cuando este medio le preguntó sobre su percepción sobre el resultado de Bernier en la carrera primarista a la gobernación en el PPD.

Agregó que también le preocupa que surja la figura de Bernier como un potencial candidato.

La Encuesta de El Nuevo Día reflejó que, aunque los afiliados al partido perciben a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, como la líder del PPD, estos se inclinan, en un 30%, a votar en una primaria a la gobernación por Bernier, que por la ejecutiva municipal, quien tendría un 28% de apoyo.

Por el momento, Bernier no ostenta ningún cargo público ni ha expresado que se lanzará a la contienda electoral, pero tampoco lo ha descartado. Cruz, por su parte, anunció el 22 de marzo que aspirará como candidata a la gobernación.

“La Encuesta refleja que hay que adelantar el proceso primaritas en el PPD. Lo que implica es que hay que hacer una consolidación de liderato, y me parece que esperar no es lo correcto. La Encuesta lo que valida es que el partido debe considerar un nuevo proyecto político porque no se identifica con claridad”, añadió el líder del PPD, quien se encuentra fuera de Puerto Rico.

El resto del voto popular se dividiría entre un 15% para el senador Eduardo Bhatia, un 8% para el abogado Roberto Prats, un 4% para el alcalde de Comerío, Santiago; 3% para el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri; y 2% para el exsecretario del Departamento de Hacienda Juan Zaragoza.

En cuanto a estos resultados, que lo colocan en penúltimo lugar en la carrera por el máximo puesto electivo de la isla, el alcalde se mostró satisfecho, pues, aunque no fue categórico, dejó entrever que su aspiración por la gobernación está detenida.

“En segundo lugar, los resultados de La Encuesta me satisfacen. Yo solamente me hice disponible, y desde hace un tiempo hice una pausa en ese proceso. No tengo ni comité de recaudación porque hice un reclamo de que se adelantara el proceso primarista. Desde entonces, mi candidatura está detenida”, aclaró el ejecutivo municipal.

En enero, el alcalde aseguró que abandonaría su intención de aspirar a la gobernación por el PPD si el presidente de la colectividad Aníbal José Torres insiste en que el proceso para elegir al candidato se celebre en junio de 2020. Torres, por su parte, rechazó la propuesta.

“La fragmentación refleja que hay que construir ese liderato, y yo sostengo que la primaria no debe atrasarse hasta noviembre”, reiteró el alcalde.

Santiago aprovechó la coyuntura para exhortarle nuevamente a la Junta de Gobierno del PPD a adelantar las primarias para este verano, mucho antes del año electoral.

“El pueblo no identificó con claridad quién es su líder. Para eso se necesaria tiempo. La Junta de Gobierno debe atender el reclamo de adelantar el proceso. Fíjate que ninguno, en La Encuesta, genera más de un 30%. Para que eso aumente, no se hace de la noche a la mañana”, aseguró Santiago.