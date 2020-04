El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, advirtió hoy, domingo, que si el gobierno central decide reabrir operaciones comerciales en la isla sin el rastreo de los contactos de posibles casos positivos al COVID-19, es probable que se requiera de un segundo cierre mandatario en Puerto Rico.

“No deben abrir. El propio plan (confeccionado por el gobierno) -en la etapa dos- que es la que nos encontramos ahora, dice que el elemento más importante es que se haya establecido un sistema de rastreo de contactos. Hay que preguntarse cuándo van a comenzar el sistema de rastreo”, puntualizó el alcalde a elnuevodia.com.

“El monitorear y rastrear no significa tener un conteo. El rastreo significa hacerle una entrevista al paciente positivo y ver con quién tuvo contacto en las pasadas semanas y contactarlas para que se vayan a cuarentena o se vayan a hacer la prueba”, agregó.

El alcalde dijo teme que la ausencia de un rastreo adecuado y, por ende, de esa información prive al gobierno de tomar decisiones acertadas.

“Si no haces el rastreo, no puedes abrir. Y si abres, vas a tener que volver a cerrar porque no tienes control de los pacientes positivos”, afirmó el alcalde.