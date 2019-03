Cinco alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) opinaron ayer que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, le serviría mejor al país y a la colectividad si aspira al cargo de comisionada residente en Washington.

Ninguno la visualiza fuera de las filas de la Pava, aunque recalcaron que la decisión final recae exclusivamente sobre Cruz.

“Creo que ella ha demostrado una gran capacidad en todo lo que tiene que ver con Washington. Tiene muy buenas relaciones con los congresistas, específicamente con los demócratas”, dijo el alcalde de San Germán, Isidro Negrón.

“Creo que allá (en Washington) ella podría lograr grandes cambios en lo que se refiere a la relación de Puerto Rico y Estados Unidos que nos permita tener mayor desarrollo económico y más poderes para Puerto Rico echar adelante”, agregó.

De manera similar se expresó el alcalde de Hormigueros, Pedro García Figueroa.

“El partido tiene en ella una buena aliada al círculo de poder de Estados Unidos. El partido había perdido un poco eso, tener a alguien en Washington con influencia y reconocimiento. Ella sería clave en ayudar al país a delinear enmiendas a esa ley de Promesa y sacar al país del atolladero en que se encuentra”, destacó García Figueroa.

La alcaldesa expresó hace meses que su futuro político oscila entre la candidatura a la gobernación o la de comisionada residente en Washington. Su decisión la revelará mañana viernes y anticipó que será a través de las redes sociales que avisará dónde y a qué hora hará el anunció.

Cruz, quien lleva ocho años al frente de la alcaldía de la ciudad capital, no ha cerrado la puerta a dejar el PPD y aspirar bajo otra insignia.

Igualmente, ha hecho claro que su determinación no necesariamente tiene que estar basada en cálculos políticos, sí es un análisis que entra en la ecuación.

El alcalde de Hormigueros tuvo la oportunidad de compartir con Cruz en su pueblo el pasado 9 de marzo. Dijo que no vislumbra que la alcaldesa deje el PPD.

“Hay que darle mérito a Yulín por haber retenido la poltrona de San Juan para el Partido Popular. Me parece a mí que el partido debe apoyarla en la decisión que tome. No me parece que sea fuera del Partido Popular”, destacó el alcalde.

Puntualizó que en la reunión que organizó en su residencia con la participación de Cruz acudieron populares, populares disgustados y gente de otras ideologías políticas.

“Esa es la capacidad que (Cruz) tiene de aglutinar fuerzas”, puntualizó García Figueroa.

Preguntado sobre cuál es el cargo idóneo para Cruz, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, dijo que ha “escuchado” que la alcaldesa de San Juan podría aspirar a la comisaría residente.

“Le deseo lo mejor. Puerto Rico necesita gente muy comprometida con el desarrollo de Puerto Rico. Donde hace falta la gente talentosa es donde entienda que puede servirle mejor al país”, apuntó García Padilla.

Pero aclaró que si la alcaldesa opta por dejar el PPD “no tiene posibilidades (de triunfo)”.

“Ninguna porque los estadistas no van a votar por ella y la mitad de los populares tampoco. O sea, que murió políticamente”, dijo.

El alcalde coameño explicó que los populares en su mayoría no votarían por Cruz si deja la Pava porque “son fieles al partido y ella no ha sido la más popular. Ha tenido muchas controversias internas que los populares resienten mucho”, destacó.

Pero el alcalde de Comerío, Josean Santiago, se describió como del grupo de populares que “no minimizo el valor de ella dentro de nuestra colectividad”.

“Para el país en pleno creo -por su gesta luego del huracán- que ha logrado penetrar en los foros a nivel federal en la discusión pública a nivel de universidades, la prensa, los programas y la política norteamericana...”, sostuvo Santiago.

El alcalde de Comerío, quien aspira a la candidatura de la gobernación, fue uno de los primeros populares que desde el año pasado promovió a Cruz para aspirar a la comisaría residente.

“Creo que puede ser una pieza muy valiosa para que al final del camino tengamos una solución a este problema de la relación con Estados Unidos”, indicó Santiago.

Entretanto, el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry, dijo que aunque habló con Cruz recientemente, no le reveló la decisión de su futuro político.