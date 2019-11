Integrantes de las delegaciones populares de la Cámara de Representantes y el Senado advirtieron esta mañana que las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que crea el nuevo Código Electoral son insuficientes y no atienden sus preocupaciones.

Además, al tratarse de un proyecto que no fue confeccionado en, consenso, según los populares, no debe ser aprobado.

En conferencia de prensa, el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía a que llamen a los senadores para exigirles que no den paso a la medida y tampoco a los otros dos códigos a atender en los próximos días en el Senado: el Municipal y el Civil.

“Todos los sectores de la sociedad que se identifican con el Código Civil, los que se identifican como activos en la economía… que saben que les va a afectar el Código Municipal, que llamen a los representantes y senadores y que les escriban por email. Emplacen también a la gobernadora a ver si su legado va a ser un sistema antidemocrático”, dijo Hernández.

Por su parte, el senador popular José Luis Dalmau indicó que el Código Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), que podría ser aprobado en la sesión de hoy, es “un acto de desesperación” de los presidentes de los cuerpos legislativos.

“Quieren aprobar, sin discusión, sin una sana responsabilidad de lo que es trabajar un documento tan trascendental como los tres códigos”, dijo Dalmau Santiago al comparar el estilo del PNP con el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Este Código elimina las garantías, las reglas de juego para agenciarse las elecciones del 2020”, dijo Dalmau Santiago.

El PPD objeta, entre otras cosas, la liberalización del voto electrónico que le permitiría a, por ejemplo, encamados, a votar cibernéticamente, supuestamente sin control alguno. Según miembros de la minoría popular, las enmiendas introducidas a la medida no evitan que individuos que residan fuera del país puedan votar en las elecciones general del 2020.

“Son tres medidas que se están aprobado a la trágala y las enmiendas (al Código Electoral) no subsanan los reclamos públicos”, dijo Hernández. “Para ser elector en Puerto Rico ellos dicen que no puede estar activo en otra jurisdicción, ese es el único crisol…. y si no están inscritos para fines electorales por el Partido Republicano (u otra organización política estadounidense) van a poder votar”.

“No hay control que garantice que personas que no residan en Puerto Ricono ejerzan su voto a través del internet”, insistió.

Según el portavoz popular, “miles” de personas podrían solicitar el voto por adelantado, esto por disposición del proyecto que abre la puerta esa opción “cualquier persona”.

“Será la norma, no la excepción… esas personas van a poder votar electrónicamente y no habrá ningún control”, dijo.

El senador y precandidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, insistió en que el Código Electoral no es enmendable y explicó por qué su colectividad ha sido particularmente dura en su fiscalización sobre este proyecto debido a la proximidad con el evento electoral del año que viene.