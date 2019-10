Aunque dijo esta tarde estar "dispuesta a dejarlo todo por acompañar" a su esposo, David Bernier, la animadora y actriz, Alexandra Fuentes, rechazó la política por "su naturaleza destructiva y divisora".

La actriz y animadora reaccionó así al anuncio que hizo esta tarde David Bernier de que no buscará la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) para las elecciones generales de noviembre de 2020.

Rechazo la política por su naturaleza destructiva y divisoria. Eso David siempre lo ha sabido. Aún así estuve, estoy y... Posted by Alexandra Fuentes on Thursday, October 3, 2019

"Rechazo la política por su naturaleza destructiva y divisoria. Eso David siempre lo ha sabido. Aún así estuve, estoy y siempre estaré dispuesta a dejarlo todo por acompañar a mi esposo en lo que sea. Además de mi compañero de vida y padre de mis hijos, él ha sido mi guía y mentor. Lo que soy y he logrado, mucho se lo debo a su sabiduría. En él delegué la decisión del futuro de la familia confiada que, como siempre, haría lo correcto. ¡Vivo orgullosa de mi esposo y agradecida de Dios por ponerlo en mi camino!", sostivo Fuentes en una publicación en sus redes sociales.

Más temprano esta tarde, Bernier indicó que "hoy la campaña que me toca correr es la de mi familia".

El excandidato a la gobernación por esta colectividad en las elecciones del 2016 añadió que “en este momento una candidatura a la gobernación lastimaría severamente a mi familia. Siempre he estado dispuesto a servirle a mi país independientemente de las circunstancias, pero en esta ocasión es diferente pues mis actos colocarán el mayor de los sacrificios en terceros; mi esposa y mis hijos”.

“A la patria también se le sirve desde el cumplimiento ciudadano del deber. Siempre hay un margen de duda a la hora de tomar este tipo de decisiones”, agregó.

Sin embargo, Bernier dejó la puerta abierta para aspirar a un escaño en la política en un futuro.