Movida por la misma indignación que provocó las manifestaciones ciudadanas del verano de 2019, Alexandra Lúgaro anunció hoy, martes, que volverá a aspirar a la gobernación en las elecciones del 2020, pero esta vez bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Esto no se trata de Alexandra Lúgaro... esto se trata de todos nosotros, de lo que requiere de todos y todas nosotras y requiere que entendamos que eso mismo que hicimos en el verano tenemos que replicarlo día a día. Tenemos que unirnos y esa indignación transformarla en acción. En estos momentos, la coyuntura histórica y esa responsabilidad que siento me tienen aquí ante ustedes y con el amor increíble que siento por mi país, me hago disponible para aspirar como candidata a la gobernación”, dijo Lúgaro durante el mensaje que ofreció frente a decenas de personas en la Plazuela La Rogativa, Viejo San Juan.

Lúgaro, quien fue presentada por su hija Valentina Lúgaro Natal, enfocó su discurso en hacer un llamado a las personas para que rompan con el bipartidismo que gobierna la isla.

“Tenemos que llegar a un punto en el que entendamos que la ruta hacia el país que nos merecemos es una ruta donde tenemos que coincidir estadistas, independentistas, soberanistas, personas que no tengan ninguna preferencia de status. Esa gesta que comenzó en el verano tenemos que culminarla en noviembre del 2020”, sostuvo.

“No estamos aquí para quitarles voto a nadie. Estamos aquí para ganar, para que por primera vez ganemos todos”, agregó.

✉ Email Alexandra Lúgaro llega a la Plazuela La Rogativa, en el Viejo San Juan, donde organizó la actividad en la que oficializó su candidatura. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Lúgaro recibe un abrazo de una simpatizante momentos antes de subir al podio para hacer el anuncio. (Heidee Rolón Cintrón)

La abogada fue presentada al público por su hija Valentina Lúgaro Natal. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Lúgaro y Manuel Natal no ocultan su orgullo al escuchar a Valentina hablar y llevar a cabo la presentación. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Valentina asumió el control de la actividad al momento de presentar a su madre. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Valentina recibió un enorme abrazo y un beso de su madre al finalizar su participación en la actividad. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

La también empresaria saluda a los cientos de personas que asistieron a la actividad antes de comenzar su anuncio. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

"Con el amor increíble que siento por mi país, me hago disponible para aspirar como candidata a la gobernación", dijo Lúgaro. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Tras oficializar su candidatura, Lúgaro indicó que colabora con el MVC para crear “redes” en áreas como la educación, la desigualdad económica, salud, empresarismo y pensiones. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Lúgaro resaltó que "para llegar al país que nos merecemos, tienen que coincidir estadistas, independentistas, soberanistas y personas sin status". (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

La abogada resaltó que, de ganar las elecciones, trabajaría para retirarle los fondos públicos con los que la Junta de Supervisión Fiscal sufraga su operación. (Ingrid Torres / Especial para GFR Media)

Sobre su plan de gobierno junto con el MVC, la abogada dijo que colaboran para crear “redes” en áreas como la educación, la desigualdad económica, salud, empresarismo y pensiones. “Estamos trabajando con planes concretos para presentarnos no solamente con palabras como hemos visto por tanto tiempo, sino con acciones”, afirmó.

Sobre la Junta de Supervisión Fiscal, Lúgaro afirmó que, si llega a La Fortaleza, trabajaría para retirarle los fondos públicos con los que se sufraga la operación del ente fiscal. Indicó, además, que auditarían la deuda pública y presentarán un proyecto de desarrollo económico “coherente”.

“Cuando digo coherente es que no meramente esté en un papel, que digamos cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a financiar. El MVC claramente enfrentará a la Junta de Control Fiscal y todo lo que significa”, aseveró a preguntas de El Nuevo Día.

Mientras, en cuanto al tema de salud, se limitó a decir que trabajará para establecer un plan de salud universal.

Sobre la diáspora, indicó que identificará oportunidades para que aquellos que se han ido puedan regresar.

“Han pagado el precio más alto de esta crisis, que es no poder vivir en este hermoso lugar. Si algo nos une es, precisamente, lograr que Puerto Rico se convierta en ese espacio en donde ustedes (la diáspora) puedan regresar”, acotó.

Lúgaro destacó que decidió aspirar nuevamente a la gobernación porque cualquier otro puesto sería “coger el camino fácil”. “Estamos tan seguros de que podemos ganar que vamos a lanzarnos al puesto más importante del país”, señaló.

Es la segunda ocasión que Lúgaro buscará llegar a La Fortaleza, siendo su primera campaña en el 2016 como candidata independiente.

Según el escrutinio general en la Comisión Estatal de Elecciones para 2016, Lúgaro resultó con 175,831 votos, para ubicarse en la tercera posición con un 11.13%. En contraste, Ricardo Rosselló Nevares se convirtió en gobernador al ganar los comicios con un total de 660,510 votos. David Bernier, candidato por el PPD, cerró la contienda en el segundo puesto.

Lúgaro reiteró que ya entregaron a la CEE más de los 47,405 endosos requeridos para convertirse en un partido por petición. Esperan ahora la certificación de la CEE.

Al mensaje asistió el portavoz del MVC y excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, quien previó al discurso de Lúgaro, adelantó a este medio que mañana en la mañana anunciará su candidatura de cara a las elecciones generales. No quiso especificar, por el momento, a qué cargo aspirará.

Bernabe sostuvo que cualquier persona puede aspirar a una candidatura por el MVC, puesto que el colectivo celebrará asambleas de distrito y una asamblea nacional, a mediados de diciembre, para determinar quiénes oficializarán su candidatura.

La candidatura de Lúgaro se suma a las ya anunciadas por el representante Manuel Natal y la abogada Rosa Seguí Cordero por el MVC. Natal, quien se desafilió en agosto de 2018 del PPD, aspirará a la alcaldía de San Juan. Seguí Cordero buscará, por su parte, un escaño en el Senado.

Los demás partidos políticos también preparan sus papeletas para los próximos comicios. Por el Partido Nuevo Progresista, hasta ahora Pedro Pierluisi figura como el precandidato a la gobernación, mientras la actual comisionada residente, Jenniffer González, volverá a correr para el puesto que ocupa.