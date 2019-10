El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá no descartó este lunes aspirar a un cargo electivo de cara a las elecciones del 2020, al tiempo que resaltó que Puerto Rico tiene que atender con "seriedad" la crisis en su relación con Estados Unidos.

Las expresiones del líder del Partido Popular Democrático (PPD) se producen luego que trascendió que buscaría aspirar nuevamente al puesto de comisionado residente en conjunto con el precandidato a la gobernación Eduardo Bhatia.

“En este momento de la forma en que le estoy contribuyendo al país es en este programa (Sobre la mesa), hacienda mis aportaciones y escribir libros. Ahora mismo estoy tratando de terminar otro libro para traerlo a la discusión pública. En el resto de mi vida, qué se yo las vueltas que da el mundo”, estableció en una entrevista radial (Radio Isla -1320 AM).

Aunque el ex primer ejecutivo no rechazó que tuviera intenciones de lanzarse al ruedo político nuevamente, sí criticó la creación de planchas entre candidatos.

Acevedo Vilá ocupó las posiciones de representante, senador y comisionado residente. Luego, se convirtió en gobernador de 2004 a 2008.

“Si alguien aquí ha hablado en contra de planchas, he sido yo. Me parece totalmente ‘outdated’. En este momento hablar de planchas no le hace ningún sentido a nadie”, subrayó.

Sobre esto, Bhatia también rechazó al diario Primera Hora una posible con unión con el exgobernador, aunque no negó que este tuviera interés en llegar al Congreso estadounidense por segunda vez.

Cuestionado sobre si en efecto estaba interesado en la comisaría residente, Acevedo Vilá resaltó la vitalidad de ese puesto ante la necesidad, según él, de darle seriedad a la crisis que existe en la relación entre Puerto Rico con Estados Unidos.

“Nuestra relación con Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista estatus, sino en todos los sentidos, está destruido. No hay credibilidad, no hay confianza, el Estado Libre Asociado está prácticamente sin una credibilidad, la estadidad no va para ningún lado y estamos en un callejón sin salida”, sostuvo.