El senador José Nadal Power no pudo cumplir con la entrega de endosos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), lo que dejó al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá solo en la candidatura para la comisaría residente en Washington DC por el Partido Popular Democrático (PPD).

Nadal Power tenía hasta el mediodía de hoy para entregar 4,000 endosos, que es el 50% del total de 8,000 requerido para participar en las primarias.

Hasta anoche, el senador había entregado 1,627 endosos, lo que representaba tan solo el 20.3% de los requeridos.

En cambio, Acevedo Vilá entregó 4,500 endosos, para un 56.3%.

"Agradezco el esfuerzo de las decenas de voluntarios que creyeron en mi candidatura, en especial a los alcaldes, legisladores y líderes de la base del Partido Popular Democrático en los 78 municipios de Puerto Rico. Han sido cientos, las personas quienes me expresaron su endoso para convertirme en la alternativa del PPD para la comisaría residente. No obstante el esfuerzo encomiable de este grupo, no pudimos completar el plan de trabajo de recogido de los 8,000 endosos dentro de los límites de tiempo establecidos", expresó Nadal Power en expresiones escritas.

No obstante, el senador sostuvo que tiene "profundas objeciones con la manera en que la Comisión Estatal de Elecciones ha manejado la razonabilidad de modificar los términos de radicación de endosos tras los terremotos de enero, que ocasionaron serios disloques en los procesos. Las instituciones deben humanizar mas sus procesos y atemperarse a las realidades".

Por su parte, Acevedo Vila, en una publicación en Facebook, indicó que "una primaria con él (Nadal Power) hubiera sido de altura y una experiencia de crecimiento para el PPD".

Me apena que el senador José Nadal, mi amigo y colaborador desde hace años, no haya completado los endosos. Una primaria... Posted by Aníbal Acevedo Vilá on Friday, January 31, 2020

Más temprano, después de que venciera el plazo, el comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano, indicó que durante la mañana llegó personal del equipo de campaña de Nadal Power a entregar endosos en el Centro de Operaciones de la CEE en Hato Rey, pero dijo que necesitaba esperar por el conteo físico por personal de la agencia para saber cuántos entregó.

Mientras, los tres aspirantes a la gobernación por el PPD cumplieron con los requisitos para continuar en la contienda primarista.

El senador Eduardo Bhatia ha sido el precandidato que más endosos entregó, con un total de 7,399.

Le siguió el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Artieri, con 5,575 endosos.