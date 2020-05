El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, indicó que si la gobernadora Wanda Vázquez Garced estampa su firma sobre el nuevo Código Electoral deberá “responder a la historia” por avalar una medida que no obtuvo el consenso de ningún partido político.

Además, urgió a la gobernadora a no firmar la pieza legislativa, que tiene ante su consideración desde la semana pasada, porque su aprobación es nociva para el sistema electoral democrático.

“(De aprobarse) le tendrá que responder a la historia la gobernadora que había dicho que ella no iba a aprobar un Código Electoral si no tenía el consenso de los partidos políticos y no lo tiene. De quien único lo tiene es del Partido Nuevo Progresista (PNP). A ella le corresponderá asumir la responsabilidad de sus palabras, de sus decisiones, de sus actos y de lo que pueda generar ese Código que, entre otras cosas, le aumenta el salario a los comisionados electorales, elimina la definición de partido político de mayoría y abre una puerta al fraude”, sentenció Torres en entrevista con El Nuevo Día.

El Código Electoral fue aprobado el 12 de enero por la Legislatura. Desde entonces, permaneció en la Legislatura hasta que el pasado 5 de mayo fue enviado a La Fortaleza para su firma. Ahora, Vázquez Garced tiene hasta el 16 de mayo para firmarlo. Igualmente, si no toma ninguna acción sobre el proyecto, quedaría aprobado.

Sin contestar La Fortaleza

Una petición de información a La Fortaleza, hasta el momento, no obtuvo respuesta alguna.

La pieza legislativa (P. de la S. 1314) tuvo una sola extensa vista pública en la que todos los partidos políticos objetaron su aprobación. La medida, entre otras cosas, ampliaría el voto ausente y voto adelantado, mecanismos que según algunos líderes del PNP son necesarios para las primarias locales y otros eventos electorales ante la pandemia del COVID-19.

El presidente del PPD cuestionó esa idoneidad al indicar que “la forma y manera” en que se amplían esos mecanismos no son correctas.

“El Código Electoral tiene un propósito y es perpetuar el poder del PNP en la CEE. Mientras exista ese código y mientras ese código sea discusión nunca va a existir un consenso y nunca va a ser confiable un proceso”, sostuvo Torres.

“El Código Electoral no representa opción porque fue un código que se probó sin consenso. Fue un código que se aprobó con unas medidas y unos calendarios imposibles de cumplir, con un costo no definido, sin ofrecer seguridad, con el único aval del liderato legislativo del PNP. Nadie más avaló ese código”, recalcó.

Sobre las primarias…

Además, Torres urgió al PNP a tomar una decisión respecto a la fecha de las primarias locales. El pasado viernes, los alcaldes federados acordaron por unanimidad respaldar la fecha del 4 de agosto. Torres recordó que la Junta de Gobierno del PPD, avaló el 2 de agosto para celebrar el evento electoral, pero no tienen objeción en que sea en otro día en agosto.

“Aquí es conocido el issue que ha presentado esa facción del PNP que respalda la candidatura de Pedro Pierluisi, que es que el 2 de agosto se cumple exactamente un año desde que el juramentó como gobernador y se declaró inconstitucional”, apuntó el senador.

Las primarias, de acuerdo con el Código Electoral vigente deben ser el 7 de junio. Sobre la posibilidad de que llegue esa fecha y aún no se haya legislado para cambiar la fecha, Torres dijo que “no debería” ocurrir.

“Yo confío en que el liderato del PNP pueda llegar a un acuerdo y que la facción que está tratando de empujar una fecha que no es viable, entienda que no se puede seguir postergando el asunto”, sostuvo el líder de la Pava.

Torres había alcanzado un acuerdo con el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, para que las primarias se realizaran el 2 de agosto. Pero súbitamente y sin que el asunto fuese discutido por el Directorio del PNP, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, quien apoya la candidatura de Pierluisi, presentó un proyecto de ley para fijar las primarias el 12 de julio. Este fin de semana, Méndez mostró disposición para mover esa fecha.