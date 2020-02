La ubicación de los aspirantes a la candidatura a presidente de los Estados Unidos en la papeleta para las primarias presidenciales quedó conformada esta tarde mediante un sorteo celebrado en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"Teníamos que realizar el sorteo para establecer el orden en el que aparecen los candidatos en la primaria demócrata en la papeleta", dijo el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez.

El primer lugar lo tendrá Pete Buttigieg es exalcalde de South Bend, en el estado de Indiana. La segunda posición recayó sobre el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, mientras que la tercera posición en la papeleta es del empresario de California, Tom Steyer.

La cuarta posición es de la senadora Elizabeth Warren. La quinta posición es del exvicepresidente Joe Biden y la sexta es del senador Bernie Sanders.

En la séptima posición de la papeleta estará el rostro de Amy Klobuchar y la octava será de la congresista de Hawai, Tulsi Gabbard.

El sorteo se celebró con una tómbola en las instalaciones de la CEE, en Hato Rey.

A preguntas de los periodistas Rodríguez indicó que si uno de los aspirantes se retira de la contienda, los votos que reciba no se contabilizan. “Toda vez que aquí se están eligiendo los delegados para ir a la convención demócrata. Si usted ya no es candidato a ser presidente, ya no va a ir a la convención demócrata como candidata, es como si usted no contara”, explicó.

Las primarias demócratas en la isla se celebrarán el próximo 29 de marzo. La Junta de Supervisión Fiscal asignó $2.2 millones a la CEE para realizar las primarias presidenciales en la isla, que también incluyen las del Partido Republicano, cuya fecha aún es incierta.

“Los colegios abren a las 8:00 de la mañana y cierran a las 3:00 p.m. Es como cualquier otra elección general que se celebra en Puerto Rico”, apuntó el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico.

“Yo confío que haya más participación que la que hubo en las primarias (presidenciales) del 2016. En ese entonces solo había dos candidatos y solamente se abrió un centro de votación por precinto o unidad y votaron como unas 80,000 personas. Yo confío que en estas primarias voten mucho más gente”, agregó.

Precisó que su expectativa está centrada en que haya más participación porque abrirán más centros de votación y porque hay más aspirantes en comparación con el 2016.

Destacó, sin embargo, que aún no se ha seleccionado la cantidad de centros de votación puesto que se depende del listado que provea el Departamento de Educación con las escuelas aptas para ser utilizadas luego de los terremotos que sacudieron la isla.

Además, Rodríguez dijo que las primarias demócratas sean utilizadas por los puertorriqueños como un mecanismo de expresión contra el presidente estadounidense Donald Trump, quien pertenece al Partido Republicano.

“Creo que también esto es una oportunidad para los puertorriqueños que apoyando al Partido Demócrata le envíen un mensaje de protesta al presidente Trump por el maltrato que ha hecho sobre nuestro pueblo. Creo que en la democracia el mejor instrumento es el voto, aunque lo tengamos limitadamente por ser territorio, que no podemos votar en las elecciones presidenciales”, afirmó.

Rodríguez recordó que todo afiliado al Partido Demócrata que aún no esté inscrito para votar tiene hasta el 18 de febrero próximo para inscribirse y aparecer en la lista de votación para la primaria.