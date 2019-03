Washington - El precandidato presidencial demócrata Beto O’ Rourke se expresó hoy en Las Vegas (Nevada) a favor de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de los Estados Unidos.

Según un vídeo en la cuenta de Twitter de la corresponsal de CNN, Leyla Santiago, O’Rourke sostuvo que las vidas de los puertorriqueños tras el huracán María no fueron para el gobierno de EE.UU. “tan importantes” como las de los residentes de Texas después del huracán Harvey.

“Son conciudadanos. La única forma que veo para nosotros resolver el problema de un status de segunda clase para los ciudadanos de Puerto Rico es asegurar que son un estado, (que) tienen dos senadores que puedan votar y luchen cada día por sus derechos y protecciones”, dijo O’Rourke.

Para O’Rourke, Puerto Rico “necesita tener ese status de primera clase”.

Asked about the island of Puerto Rico, @BetoORourke believes it should be a state. pic.twitter.com/fsUzqSc73U — Leyla Santiago (@leylasantiago) March 24, 2019

O’Rourke puede ser el primer aspirante a la candidatura presidencial demócrata que favorece una alternativa de status específica para Puerto Rico.

Los otros precandidatos son los senadores Bernie Sanders (Vermont), Elizabeth Warren (Massachusetts), Amy Klobuchar (Minnesota), Kamala Harris (California), Cory Booker (Nueva Jersey), y Kirsten Gillibrand (Nueva York), los exgobernadores John Hickenlooper (Colorado) y Jay Inslee (Washington), la congresista Tulsi Gabbard (Hawai), el ex alcalde de San Antonio (Texas) Julian Castro, el ex representante John Delaney, la escritora Marianne Williamson y el empresario Andrew Yang.