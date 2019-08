El portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia instó esta mañana al Tribunal Supremo de Puerto Rico a que actúe lo antes posible y atienda el recurso de injuction presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionando la validez de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.

En un aparte con los medios en su oficina, Bhatia reconoció desconocer si hay cuórum en el Supremo para atender el asunto, recordando que durante los veranos se constituyen paneles de tres jueces.

“Mi exhortación al Tribunal Supremo de Puerto Rico es que los jueces que están fuera regresen y los que están de vacaciones que regresen y que todos sepan con la prisa con que se tiene que atender el asunto, aunque lo atiendan de la manera más justa”, dijo.

Bhatia, a preguntas de este medio, dijo que Pierluisi debe tener “mucho cuidado” en estos días en que ocupa el cargo de gobernador, posición a la que juramentó el viernes en la tarde.

“El Tribunal Supremo puede encontrar que Pierluisi no tiene la facultad para ser gobernador y las decisiones que tome serán revocadas. No tiene autoridad en ley… por eso el Tribunal Supremo tiene que actuar lo antes posible”, insistió.

Un grupo de abogados en la oficina de Bhatia está preparando un recurso conocido como Amicus Curiae, un mecanismo en que se colocaría en posición de asistir al tribunal para decidir la controversia planteada anoche ante el Tribunal de Primera Instancia por el presidente legislativo Thomas Rivera Schatz. Desde entonces, el presidente senatorial ha solicitado al Supremo que expida un auto de certificación para atender la controversia inmediatamente.

Bhatia, aunque señala a Rivera Schatz como el “responsable” de toda esta crisis al no atender el nombramiento de Pierluisi en la sesión del jueves, dijo que está de acuerdo con los argumentos planteados en la solicitud de injuction, aunque sostuvo que presentará otros argumentos que no quiso detallar.

“Estamos mirando un escenario en que el argumento va más allá de la Constitución de Puerto Rico, es un argumento democrático. En Puerto Rico no puede haber una monarquía, un gobernador no puede nombrar un sucesor que no tenga el aval de Cámara y de Senado”, dijo.

Bhatia insistió en que el Senado no tiene ante su consideración un nombramiento de Secretario de Estado, por lo que la sesión de hoy no debería ni darse, mucho menos llevar a votación nada. De la mayoría insistir, los populares no participarían, dijo.

“No hay nada que votar”, dijo. “No hay ningún nombramiento para que el Senado pueda actuar. No hay secretario de Estado. Se están inventando unos conceptos que no existen en Puerto Rico”.

¿Puede el Tribunal Supremo devolver la controversia al Senado?, se le preguntó.

“Si el Tribunal Supremo exige que haya una votación en el Senado no puede darse a menos que Pierluisi renuncie y alguien lo nombre (a Secretario de Estado)”, contestó.

“Y ya no es Secretario de Estado”, finalizó.