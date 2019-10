La Cámara de Representantes expresó hoy su rechazo unánime al recorte de 8.5% a las pensiones de los servidores públicos propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como a la totalidad del Plan de Ajuste de la Deuda también presentado por el ente federal.

“Esta Cámara de Representantes no va aprobar ninguna legislación dirigida a reducir las pensiones de nuestros jubilados del servicio público, eso no va a suceder. Cualquier plan de reducción de pensiones tiene que pasar por la Legislatura y nosotros no vamos a avalar nada, ninguna reducción; que eso quede bien claro para todos”, señaló el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La Resolución Concurrente de la Cámara 114 fue aprobada a viva voz de forma unánime, lo que provocó los aplausos de los pensionados en las gradas. La medida no solo expresa el más absoluto y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa al Plan de Ajuste de la JSF, sino que autoriza a los presidentes de Cámara y Senado “a realizar todos los actos que entiendan necesarios para hacer valer el rechazo antes declarado”.

Más temprano, Méndez Núñez se reunió con los líderes del movimiento Construyamos Otro Acuerdo, quienes el domingo encabezaron una manifestación en contra del recorte a las pensiones que llegó hasta La Fortaleza.

“Que se busque otra manera de reducir los gastos en la Rama Ejecutiva que no involucre a nuestros pensionados. La Juez Laura Taylor Swain tiene que saber que no nos vamos a sentar a negociar reducciones a las pensiones. Nosotros podemos ver otras áreas en el Ejecutivo en donde recortar, pero no a los jubilados, eso jamás”, fue el mensaje de Méndez Nuñez a la JSF.

Para la vicepresidenta cameral Lourdes Ramos -quien dijo que se ha reunido con diversos grupos de pensionados desde la semana pasada-, la medida es importante porque también protege a los pensionados futuros es que no se puede seguir jugando con la salud emocional de este sector.

“Hoy nosotros estamos haciendo historia porque creemos en la justicia social para los jóvenes del ayer, los que construyeron el Puerto Rico que todos estamos disfrutando”, enfatizó Ramos al insistir que la aprobación de la medida “no es un aguaje”.

“Si nos tenemos que amarrar de un portón, nos amarranos y si nos tienen que llevar presos, nos vamos”, sentenció Ramos.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, sostuvo que la expresión aprobada es importante, ya que no solo lleva un mensaje a los pensionados del país sino también a la JSF de que la Asamblea legislativa rechaza la intención del organismo federal.

Indicó que un recorte a las pensiones de los trabajadores es un atentado contra el salario y, por ende, contra la salud de los pensionados. “Muchos de ellos usan parte de su pensión para los gastos de salud. Es atentar contra la estabilidad física y emocional de miles de personas de Puerto Rico”, puntualizó.

Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, destacó la importancia de que a través de la resolución se rechaza la totalidad del Plan de Ajuste Fiscal.

“Al aprobar esta resolución probablemente estemos tomando la decisión más importante y más positiva que esta Asamblea Legislativa haya podido tomar. Creo que hoy…todos y todas los que voten a favor de esta resolución estarán recuperando, volviendo a tomar el escudo de la defensa del pueblo de Puerto Rico frente a quienes quieren condenarlos a una ruina y miseria perpetua”, señaló el legislador.

Añadió que se trata de un paso esencial en el camino a la confrontación definitiva contra los que quieren arrodillar a Puerto Rico. Advirtió, sin embargo, que un voto a favor “nos compromete a llegar hasta las últimas consecuencias”. “El camino que estamos tomando es el correcto pero el más duro, el más árido y complicado. Coger este camino y quedarse a mitad es fallarle al pueblo de Puerto Rico”, subrayó Vega Ramos.

Pedro Pastrana, presidente del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, quien participó de la reunión con el líder legislativo, dijo que la radicación y aprobación de la resolución es como resultado del reclamo que han llevado ininterrumpidamente por las pasadas semanas los jubilados del país. “Nos hemos dejado sentir, hemos llevado nuestros reclamos y la Legislatura nos ha escuchado y está poniendo las pensiones de sobre 167,000 jubilados primero que el pago de una deuda ilegal” expresó

“Con la presentación de esta resolución por parte de la Cámara de Representantes hemos ganado una batalla en favor de nuestras pensiones, vemos el resultado de nuestra lucha y de nuestros reclamos. Con esta acción de la Legislatura le enviamos un mensaje a la Gobernadora para que revalúe su postura en cuanto al tema de las pensiones y que junto a los legisladores y nosotros los retirados, defienda las pensiones de esta cantidad de jubilados que dimos y seguimos dando por Puerto Rico” añadió Sonia Palacios, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo.