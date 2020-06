La candidata a representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para el precinto 3 de San Juan, Eva Prados, se mostró insatisfecha anoche con cómo su partido ha manejado las alegaciones de discrimen contra la candidata a la gobernación de la colectividad, Alexandra Lúgaro.

A través de su cuenta de Facebook, la abogada sostuvo que cursó una misiva al liderato del partido para mostrar su posición, a la vez que rechazó "cualquier postura que presente rasgos de discrimen contra nuestras hermanas y hermanos inmigrantes y negros".

Desde la semana pasada, Lúgaro ha estado en la palestra pública por una demanda radicada en 2015 contra la empresa de sus padres, América Aponte & Associates, por discrimen de nacionalidad y despido injustificado. El recurso legal fue presentado por la exdirectora de Finanzas de la compañía, Virginia Hernández, quien es oriunda de República Dominicana.

"La lucha contra el discrimen es diaria, desde que despertamos y nos miramos al espejo, al interior de nuestras familias, trabajos, escuelas, iglesias y partidos. Por eso hoy por escrito le deje saber al Movimiento mi insatisfacción sobre la manera que se ha manejado este asunto ante un caso que involucra a nuestra candidata a la gobernación", sostuvo Prados a través de su cuenta de Facebook.

Hasta ahora el MVC no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, aunque anoche Lúgaro se expresó a través de un vídeo en su cuenta de Facebook rechazando que haya sido demandada, así como los señalamientos relacionados a que es una persona racista o que haya discriminado contra la comunidad dominicana.

"Yo nunca fui demandada personalmente, ni en mi capacidad profesional; no fui notificada, ni emplazada porque no me demandaron a mí. Virginia demandó a mis padres y a la empresa, pero tras que no fui incluída en la demanda, yo dejé de trabajar en la empresa en el 2014", indicó Lúgaro.

El mensaje de Prados fue publicado luego de las expresiones de la candidata a la gobernación y por el momento es la única aspirante de la colectividad que ha cuestionado públicamente la respuesta del MVC ante las alegaciones.