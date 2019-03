La alcadesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, volvió a guardar silencio hoy sobre su futuro político, aunque reconoció que no importa cuál sea la decisión que anuncie este próximo viernes -ya sea desde o fuera de las filas del Partido Popular Democrático (PPD)-, lloverán las críticas.

“Sobre mi permanencia en el Partido Popular hablaré el viernes, pero estoy muy consciente que lo que yo diga el viernes va a ser motivo de controversia. Si yo digo que me quedo en el Partido Popular van a decir que es porque no tengo los pantalones o la falda para irme o que es por oportunismo político”, indicó Cruz.

En una entrevista concedida a El Nuevo Día, el exgobernador Alejandro García Padilla, dio por sentado a Cruz permanecería en la colectividad. “Qué bueno que Carmen Yulín se queda en el PPD, qué bueno que Carmen Yulín sigue siendo del partido de la gente”, dijo.

García Padilla y Cruz mantuvieron serias diferencias durante la administración del exgobernador. Poco a poco, han indicado ambos, han limado asperezas. “Yo te tengo que decir que la relación mía con el gobernador García Padilla ha madurado mucho. Hemos tenido la oportunidad de, a puerta cerradas, decirnos las cosas con respeto. Alejandro y yo tuvimos diferencias públicas-y el mismo lo dice-, sobre su política fiscal, pero tuvimos unas coincidencias extraordinarias sobre su política social”, señaló.

Entre esos temas que los unieron, dijo, estuvo la política pública desarrollada por García Padilla en favor de los inmigrantes en Puerto Rico, no oponerse al matrimonio igualitario y la nominación de la jueza presidente Mayte Oronoz “con el mensaje de equidad y respeto por la diversidad que daba eso”, dijo.

“Alejandro es un hombre honesto… No fue al gobierno a hacerse rico y tuvo la madurez de saber dónde tenía que estar y cuando tenía que estar y eso hay que agradecérselo a cualquier líder”, señaló la alcaldesa durante una conferencia de prensa en la que anunció una nueva Academia de la Policía Municipal de San Juan de 59 cadetes.

La alcaldesa sostuvo que, aunque su decisión no necesariamente tiene que estar basada en cálculos políticos, “el político que te diga que no hace cálculos políticos es un embustero”.

“Tú haces tus cálculos de dónde tú puedes servirle mejor al país y de cómo puedes llegar allí. Para mí en la alcaldía era que el mensaje era más importante que la victoria. Si yo digo que voy a correr a la comisaría van a decir que es porque no tuve la valentía de correr para la gobernación…últimamente la política aquí se ha convertido en un deporte de machismo expresado por mujeres”, señaló.

Recordó que la pelea no es aquí y no debe ser entre puertorriqueños. “La pelea es en contra de un sistema que nos mantiene con $1.3 millones de seres humanos bajo el nivel de pobreza. La pelea es contra un sistema que nos quita la educación para nuestros hijos y nuestras hijas que es el arma más importante contra la movilidad. La pelea es en contra de aquellos que nos quitan las reservas naturales…”, subrayó.